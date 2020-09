La startup française fait le constat que les outils proposés par les plateformes du web social ne sont pas toujours adaptés aux besoins des Community Managers, parce que souvent complexes et requérant des paramétrages précis.

Mashup Web se veut un outil simple et efficace, orienté « zéro prise de tête » et dont la philosophie générale est de s’adapter aux exigences de simplicité des utilisateurs. En quelques clics les responsables de la communication sur les réseaux sociaux peuvent centraliser les contenus qu’ils souhaitent publier, optimiser la visibilité de leurs publications et … se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Parmi les fonctionnalités proposées : la mise à jour rapide des contenus, le post automatique selon une fréquence paramétrable ou en mode manuel, l’ajout automatique de #hashtags, des fonctions de tracking et la possibilité de se connecter en direct sur son CMS.

Le principe de fonctionnement est simple : l’interface permet de définir des Bots qui automatiquement récupèrent les contenus éditoriaux sur vos flux RSS (mais aussi sur les milliers de flux référencés pour proposer du contenu de qualité supplémentaire à votre communauté) puis il suffit de laisser Mashup Web gérer automatiquement les posts.

La plateforme, en mode SaaS, est déjà opérationnelle pour Facebook, Twitter et LinkedIn. Les développements pour publier sur Reddit, Instagram et Snapchat sont en cours.

A noter, Mashup Web est gratuit jusqu’au 31 octobre. Alors n’hésitez pas à l’essayer…