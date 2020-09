Editeur français reconnu sur le marché des logiciels d’architecture d’entreprise, Mega International lance la v4 de son offre phare, Hopex.

Parmi les nouveautés annoncées, l’introduction d’Hopex 360, un nouveau portail prêt à l’emploi organisant les données de manière à fournir des informations pertinentes et qui permet aux parties-prenantes de suivre et gérer au mieux les projets de transformation digitale de l’entreprise.

Autre nouveauté mmajeure, « IT Business Management » est une solution de planification stratégique, totalement intégrée à Hopex et destinée à aligner les projets IT aux objectifs commerciaux afin de suivre les évolutions rapides des marchés.

Également introduite dans cette v4, la nouvelle fonctionnalité « Information Architecture » aide les architectes d’entreprise à mieux gérer les données grâce à une meilleure compréhension de leur utilisation, en évaluant leur qualité et en s’assurant de leur conformité.

Enfin, dernière nouveauté majeure, le module « Risk Management » s’enrichit d’une application d’audit basée sur United Compliance Framework (UFC) pour mieux gérer la conformité, les risques et les contrôles aussi bien depuis un ordinateur que depuis un terminal mobile (smartphone ou tablette).

Mega estime que cette version 4 favorise la collaboration entre l’IT et les enjeux métiers pour construire une source de données de référence. Le principal bénéfice pour l’entreprise et les collaborateurs est de pouvoir obtenir les informations clefs de la transformation digitale et d’en démontrer la valeur à l’aide des tableaux de bord intégrés. L’un des enjeux forts pris en compte dans Hopex V4 est l’alignement des départements commerciaux et informatiques sur des objectifs communs. Avec pour corollaire, d’accélérer la création de valeur grâce à une approche centrée sur les résultats. Pour Ludovic Relandeau, CPO de Mega, « notre offre permet à l’informatique et aux métiers de travailler de manière alignée sur les projets, de la stratégie à l’exécution, de façon transparente et collaborative ».

Pour en savoir plus : MEGA International