MessageBird est une plateforme de communication omnicanal. Elle permet aux entreprises de communiquer avec ses clients de façon transparente et en mixant les canaux utilisés : SMS, WhatsApp, LiveChat, Instagram, Google Business Messages, Apple Business Chat, Voice Messenger, WeChat, RCS, Line, Telegram.

Autrement dit, la solution est très ancrée dans les nouveaux usages mobiles. Malgré tout l’email reste toujours et encore le premier mode de communication en entreprise. C’est pourquoi la plateforme annonce cette semaine l’acquisition de SparkPost, présentée comme « la plus vaste, première, et unique plateforme d’intelligente prédictive d’e-mails au monde ». Il est vrai que SparkPost réalise 40% des envois d’emails commerciaux dans le monde, soit 4 500 milliards d’emails par an !

Ce rachat va permettre à MessageBird d’enrichir sa solution en y intégrant l’une des plateformes d’envoi et de distribution d’e-mails les plus utilisées au monde.

Au passage, l’opération lui permet aussi de renforcer sa présence sur le marché US et d’étoffer son portefeuille de clients avec des marques américaines de premier plan, à l’image de Disney, Zillow, PayPal, The New York Times, Adobe, LinkedIn, Pinterest, ou encore JP Morgan

MessageBird va devoir dépenser 600 millions de dollars pour s’offrir SparkPost. Une opération qui peut se concrétiser grâce à un nouveau tour de financement de Série C d’un milliard de dollars, le plus important jamais enregistré en Europe et le second plus important en comptant les USA.