Micro Focus lance sa nouvelle gamme 2020 de solutions LoadRunner d’ingénierie de la performance applicative. Les outils proposés sont conçus pour être utilisés à tous les stades de la vie des applications et quelles que soient les compétences des collaborateurs : développement, test, assurance qualité et déploiement auprès des utilisateurs finaux.

Ces nouvelles versions facilitent non seulement la collaboration entre équipes mais également le partage et la réutilisation des scripts, scénarios et générateurs de charge de façon à éviter au maximum la répétition des tâches et la duplication de processus déjà créés.

La centralisation de la collecte des données issues des différentes étapes de tests ainsi que les nouveaux tableaux de bord de visualisation et d’analyse des performances facilitent les manipulations et la compréhension des résultats par les équipes en charge des projets et de leur performance, selon un mode collaboratif pour accélérer la prise de décisions.

LoadRunner prend en charge plus de 50 protocoles et technologies d’applications , supporte 52 technologies de script et s’intègre aux principaux outils CI/CD en open source. En outre, la visualisation des données peut se faire à l’aide de Grafana et InfluxBD.

Un nouveau modèle souple, et plus abordable, de licences est désormais proposé afin de permettre aux entreprises de partager les outils entre les collaborateurs mais aussi de s’adapter à la demande saisonnière, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse.

La version LoadRunner Developper 2020 est disponible gratuitement, avec 50 utilisateurs virtuels pour rapidement évalués les besoins de ressources et réalisés des analyses d’exécution rapidement.

La gamme comporte également LoadRunner Professional pour gérer de véritable projet d’ingénierie de la performance applicative, LoadRunner Enterprise pour une collaboration avancée entre les équipes de développeurs et LoadRunner Cloud pour ceux qui préfèrent une version hébergée dans le nuage.