Apparemment le déploiement de Windows 11 se passe mieux qu’attendu et l’éditeur a décidé d’accélérer son processus de diffusion de la mise à jour et d’ouvrir les valves. Au passage, l’éditeur fournit quelques infos sur l’avenir de Windows 10 et sur le support des processeurs ARM.

Jusqu’ici le déploiement de Windows 11 s’est essentiellement limité aux derniers PC sortis et estampillés « Windows 11 Ready ». Dans les plans d’origine, Microsoft n’envisageait pas d’ouvrir le déploiement du nouveau système aux PC existants (à condition qu’ils soient compatibles avec les spécifications minimales attendues) avant le début de l’année 2022.

« Dès aujourd’hui, en appui sur les premiers déploiements positifs de la mise à jour et l’accueil favorable des utilisateurs, reçu à ce jour, nous allons accélérer le rythme de déploiement de la mise à niveau de Windows plus rapidement que nous ne l’avions prévu précédemment, et la rendre ainsi plus largement disponible pour les appareils Windows 10 éligibles » explique John Cable, responsable des déploiements Windows chez Microsoft.

Parallèlement, Microsoft a officialisé le déploiement de la mise à jour Windows 10 21H2 pour les utilisateurs dont les machines ne sont pas éligibles à Windows 11 ou pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas migrer sur le nouvel OS.

Rappelons que sur les 3 prochaines années, Windows 10 continuera d’être maintenu et enrichi par Microsoft. Sans surprise, l’éditeur a d’ailleurs annoncé sa volonté d’aligner le cycle de développement de Windows 10 sur celui de Windows 11 : autrement dit, Windows 10 n’aura désormais droit qu’à une seule mise à jour annuelle (même rythme que Windows 11) et sa prochaine mise à jour sera donc la « 22H2 ». Toutefois il ne faut pas s’attendre sur Windows 10 à des mises à jour aussi riche que sur Windows 11. Il s’agira surtout d’assurer l’intercompatibilité des deux systèmes et apporter quelques améliorations pour les entreprises et les gamers.

D’ailleurs, Microsoft a révélé que l’émulation x64 sur « Windows on ARM » ne verrait finalement pas le jour sur Windows 10. Ce support ne sera donc présent que sous Windows 11. Il permet d’exécuter les applications Intel 64 bits sur les machines à base de processeurs ARM (Windows 10 n’émulait que les applications 32 bits Intel). Pour Microsoft, Windows 11 est le véritable Windows adapté aux processeurs ARM. Il est effectivement optimisé pour les architectures « BIG.Little » (mixant cœurs performances et cœurs économes) qui viennent de faire leur apparition chez Intel avec les Core i « 12 ème génération » mais qui sont fréquentes sur ARM. Microsoft veut ainsi pousser tous les utilisateurs de PC sous ARM à migrer vers Windows 11.