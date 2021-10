Microsoft accélère encore sur les sujets d’automatisation et RPA. L’éditeur vient d’acquérir Clear Sotfware et ses milliers d’automatisations préfabriquées pour Salesforce et SAP… De quoi booster le potentiel de sa Power Platform.

En l’espace de quelques mois, Microsoft est venu bouleverser le marché de la RPA et s’y imposer comme un leader avec sa plateforme Power et sa solution Power Automate. L’éditeur a d’ailleurs joué un très gros coup récemment en intégrant en standard dans Windows 11 sa solution d’automatisation du Bureau Windows : Power Automate Desktop. La fonctionnalité permet à n’importe quel Power User d’automatiser lui-même ses tâches les plus répétitives. Et devient de facto, le standard pour automatiser les tâches sur les PC.

Et Microsoft continue d’accélérer sur ces sujets. Après l’annonce récente de Microsoft Process Advisor (un outil de Process Mining intégré à la plateforme Power Automate), la firme vient d’annoncer l’acquisition d’une startup spécialisée dans l’IPaaS (Integration Platform as a Service) et l’automatisation des processus métiers : Clear Software.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais, avant cette acquisition, la startup avait levé 5,5 millions de dollars.

Clear Software dispose de plus de 4000 intégrations et automatisations préconçues pour les multiples modules de SAP auxquelles s’ajoutent plus de 300 intégrations-automatisations pour Salesforce et plus de 500 pour Oracle EBS.

À première vue, ce sont ces intégrations et automatisations qui intéressent d’abord Microsoft, bien plus que les plateformes ClearWork (BPMS en no-code) et ClearProcess (plateforme iPaaS) plutôt redondantes avec ce que Microsoft propose déjà au sein de sa plateforme Power.

« L’accès aux API de Clear et sa connaissance des systèmes viendront renforcer l’intégration de Power Platform aux systèmes externes et accélérer la façon dont nos clients tirent profit des données et des processus qui résident au-delà des services ‘first party’ de Microsoft », explique Stephen Siciliano, Partner General Manager Power Automate chez Microsoft. « Nous voulons faciliter l’intégration de divers systèmes pour nos clients lorsqu’ils élaborent des applications commerciales avec Power Platform… Nous partagerons davantage de détails sur la façon d’accéder à ces nouvelles capacités prochainement. »