L’éditeur de Redmond profite de la RSA Conference pour annoncer le renforcement de ses solutions de sécurité à l’aide d’une couche d’Intelligence Artificielle et de nouvelles fonctionnalités d’automatisation qui aideront à mieux sécuriser les environnements Cloud et hybrides.

Microsoft met également et dès à présent à disposition une préversion de son Advanced Threat Protection (ATP) pour Linux et annonce que la suite unifiée de sécurité sera bientôt disponible pour les environnement mobiles d’Apple (iOS) et de Google (Android). De plus amples précisons seront données durant la semaine de la sécurité au Moscone Center de San Francisco.

Cette annonce sur la disponibilité d’ATP sur de multiple plateformes est complétée par celle d’Insider Risk Management pour Microsoft 365 dans les prochains jours. L’éditeur n’en reste pas là et propose également Azure Sentinel connector for IoT ainsi qu’une offre spéciale pour les clients d’Amazon qui pourront importer les logs d’AWS CloudTrail dans Sentinel sans frais supplémentaire (jusqu’au 30 juin prochain).

L’événement RSA est l’occasion pour la firme de Seattle de préciser que « La cybersécurité [est] au cœur de l’ADN de Microsoft », que « 3 500 professionnels œuvrent chaque jour pour la protection des données de l’ensemble des clients » et que « 50 milliards de signaux suspects ont été analysés par Azure Sentinel en décembre 2019 ». Et Ann Johnson, VP Cybersecurity Solutions de Microsoft, de rappeler « nous aidons les SecOps dans la maîtrise des risques de sécurité, pour tous les environnements et pas seulement ceux de Microsoft ».