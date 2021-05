L’éditeur va enfin débarrasser Windows 10 d’une partie historique du Web : IE ! Une dette historique restée bien trop longtemps maintenue en état de survie par Microsoft mais aussi par des entreprises qui n’ont jamais voulu moderniser un existant pourtant encombrant et risqué en termes de cybersécurité.

Fût un temps, l’univers de la navigation Web se limitait à une guerre entre Netscape et Internet Explorer. Le navigateur Web intégré à Windows avait fini par l’emporter et dominer le marché. Avec des technologies quelque peu propriétaires comme ActiveX, les entreprises avaient construit tous leurs intranets et Web Apps sur « IE ».

C’était avant Mozilla, avant HTML5, avant Chrome…

Nous sommes en 2021, et Internet Explorer demeure toujours intégré à Windows 10. Pire encore, il est toujours crédité de 2,15% de parts de marché ce qui représente des centaines de milliers d’utilisateurs, principalement en entreprise.

Microsoft – qui a déjà arrêté de supporter Internet Explorer sur ses propres sites comme Office 365 ou Azure – annonce l’arrêt officiel du navigateur sur « certaines versions » de Windows 10.

« L’avenir d’Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge » annonce Sean Lyndersay, VP Microsoft dans un billet de bloc. « Microsoft Edge offre non seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne qu’Internet Explorer, mais il est aussi capable de répondre à une préoccupation clé : la compatibilité des anciens sites Web et des anciens Web applications. Microsoft Edge dispose en effet d’un mode Internet Explorer (IE mode) intégré, de sorte que vous pouvez accéder à ces sites Web et applications Internet Explorer existants directement à partir de Microsoft Edge. »

Microsoft annonce ainsi que « l’application de bureau Internet Explorer 11 sera retirée et ne sera plus prise en charge à partir du 15 juin 2022 pour certaines versions de Windows 10 » .

Cette annonce marque le début de la disparition longtemps attendue par les développeurs Web d’un ancêtre du Web. Cette fois, c’est écrit, IE va bel et bien disparaître de Windows 10 pour « presque » tous les utilisateurs.

« Presque » parce qu’IE restera présent dans certaines versions de Windows : les versions LTSC (Long Term Servicing Channel) à savoir Windows 10 Enterprise LTSC, Windows 10 Server SAC, Windows 10 IoT LTSC.

La fin d’une époque.