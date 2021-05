Le projet était dans les tuyaux depuis qu’Office 365 Famille avait été renommé « Microsoft 365 » et en bêta depuis près d’un an. C’est désormais officiel, Microsoft décline Teams en version grand public pour permettre à chacun d’échanger autrement en famille ou entre amis.

Convertir un outil de collaboration d’entreprise en outil familial du quotidien. C’est le challenge que s’est imposé Microsoft en déclinant son hub collaboratif Teams en version familiale (Teams for Home).

Appels vidéo et « Skype Apéros » plus funs et conviviaux grâce au mode d’affichage « Together Mode », partage simplifié de photos de famille ou encore gestion du budget de la maison… telles sont quelques-unes des fonctionnalités spécifiquement « recalibrées » pour décliner Teams dans les scénarios quotidiens des foyers. Des fonctionnalités accessibles depuis le Web bien sûr mais aussi depuis l’application Teams pour Windows et Mac et l’app Teams pour Android et iOS.

Avec les nouvelles « Family Features », Microsoft espère faire oublier la formule ‘Apéros Skype’ née lors de la pandémie par ‘Apéros Teams’. Le Together Mode permet de se retrouver en famille ou entre amis dans un café virtuel ou un salon virtuel et de discuter en toute liberté et convivialité malgré la distance. D’autant qu’il est possible pour chacun de partager un peu plus son ressenti en ajoutant des emojis, mèmes et autres animations par-dessus les flux vidéos ou au sein des conversations textuelles.

Car Teams for Home ne se limite pas à dupliquer les fonctionnalités de Skype mais propose le même mécanisme de canaux de discussion que la version entreprise. Microsoft imagine que de tels canaux d’échanges peuvent être utilisés pour élaborer des projets communs avec des listes d’actions à effectuer, des sondages instantanés et la planification de rendez-vous virtuels. D’autant qu’il est possible de participer aux discussions en chattant par SMS.

Derrière le côté ludique se cache en réalité une volonté de davantage démocratiser Teams et ses usages pour mieux encore imposer la solution et son principe de collaboration par messagerie instantanée au sein des entreprises. Histoire d’en faire un incontournable dans la vie personnelle et professionnelle de chaque collaborateur.

Pandémie oblige, Microsoft lance ce Teams for Home sans limitation : les appels de groupe peuvent regrouper 300 participants pendant 24H gratuitement. Mais dès que la pandémie sera derrière nous, Microsoft reviendra à un format avec des réunions gratuites limitées à 100 personnes et 60 minutes d’échange.

Reste à voir si cette stratégie va fonctionner. Car dans le domaine, Microsoft doit faire face à une concurrence déjà bien implantée dans les habitudes de consommateurs qui ont au mieux relayé Skype au second plan quand ils ne l’ont pas carrément oublié. Désormais, les échanges familiaux se font bien davantage sur Discord, WhatsApp, Snapchat ou encore FaceTime. Mais Microsoft a un atout dans sa stratégie : Teams est une plateforme ouverte et l’éditeur peut aisément créer des ponts entre sa plateforme et ces solutions concurrentes.