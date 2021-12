Avec Teams Essentials, Microsoft propose une version indépendante, commercialisée hors de l’offre Microsoft 365, et spécialement pensée pour les TPE, les petites structures et les PME.

Surprise… Microsoft lance encore une nouvelle édition de Teams. Après avoir été décliné en versions Business, familiale et gratuite, le hub collaboratif de Microsoft – embarquant toutes les fonctionnalités de visio et de réunions virtuelles – bénéficie d’une nouvelle version spécialement pensée pour les petites et moyennes entreprises. Et pour la première fois, Teams Essentials est accessible sans avoir à souscrire préalablement un abonnement à Microsoft 365 (ex Office 365).

« Les besoins en outils de communication abordables ne se limitent pas aux petites entreprises traditionnelles à but lucratif. Les organisations à but non lucratif, les organisations religieuses, les écoles et les groupes communautaires ont également du mal à se connecter et à collaborer efficacement, explique Jared Spataro, Corporate Vice President for Microsoft 365. Ces organisations comme les petites entreprises ont besoin de solutions rapides à mettre en œuvre et immédiatement opérationnelles. Teams Essentials le permet sans aucune expertise informatique. Teams Essentials permet à tous les participants (qu’ils aient ou non un compte Teams) de participer facilement et collaborer efficacement. Bien que la version gratuite de Microsoft Teams soit toujours disponible, Teams Essentials offre des limites étendues comme des réunions plus longues et plus de stockage. »

Commercialisé à 4$ par mois et par utilisateur, Teams Essentials procure un espace de stockage de 10 Go (contre 5 Go pour la version gratuite de Teams). Les meetings virtuels peuvent durer jusqu’à 30 heures (contre 60 minutes pour la version gratuite) et peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes en simultané (contre 100 pour la version gratuite).

L’offre vise donc à venir plus directement concurrencer Zoom, qui devra probablement réagir en proposant une offre plus accessible que son offre « Zoom Pro » à 14€ par mois et par utilisateurs.

À 4$ par mois, l’offre Teams est concurrentielle mais elle est aussi une invitation à s’intéresser aux autres offres collaboratives. En effet pour 5$ par mois et par utilisateur, les TPE/PME peuvent bénéficier de Microsoft 365 Basic, une offre qui comporte la messagerie Outlook (avec adresses email), 1 To de stockage cloud, l’accès à Teams (avec fonctions d’enregistrement) et l’accès aux versions Web de Word, PowerPoint, Excel…).

Teams Essentials vise également à concurrencer Google Workspace dont la version Business Starter, pour 5,20€ par mois et par utilisateurs, limite les réunions à une durée de 24H et 100 participants (contre 30H et 300 participants pour Teams Essentials et M365 Basic).