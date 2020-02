Toujours plus de données à traiter, plus vite, plus efficacement et pour une meilleure expérience client. Voila le vrai challenge auxquelles sont soumises la plupart des entreprises aujourd’hui.

Les utilisateurs de la suite de gestion d’entreprise de Microsoft ne sont pas épargnés et l’éditeur met à jour ses outils d’exploitation des données pour leur faciliter la vie. Le CDP (Customer Data Platform) maison, Customer Insights, qui rassemble en un seul endroit toutes les données issues de systèmes divers est enrichit de nouvelles fonctionnalités. Sont également ajoutées ou renforcées les possibilités de prévision de vente à travers le Sales Engagement Center qui devrait aider les équipes commerciales. La gestion des flux de trésorerie pourra s’appuyer sur Finance Insights tandis que Project Operations aidera au suivi des opérations de l’entreprise, un module qui s’interface avec les capacités de back-end des services des ventes, de la comptabilité et la planification.

Enfin, Microsoft propose de nouveaux connecteurs vers des sources de données autres pour, et comme le précise le nouveau président de Microsoft Business Applications, James Philips : « […] permettent à nos clients de comprendre, par exemple les appartenances à l’audience, les affinités de marque, les caractéristiques démographiques, psychographiques et autres des clients qui sont stockées puis exploitées à partir de Dynamics 365 Customer Insights ».

Au final, ce sont plus de 400 nouvelles fonctionnalités qui feront leur apparition entre avril et septembre dans la mise « wave 1 2020 » de Microsoft Dynamics 365 qui sera plus largement dévoilée à l’occasion d’un événement virtuel en ligne le 19 avril prochain : Microsoft Business Applications Virtual Launch Event.