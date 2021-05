Les deux éditeurs annoncent un nouveau partenariat pour offrir aux utilisateurs une IA auto-apprenante à l’échelle de toute l’entreprise, qui détecte et répond de manière autonome à toutes les cybermenaces.

Cette collaboration vise à apporter aux entreprises leur expertise commune en matière de cybersécurité dans un certain nombre de domaines critiques, et notamment la sécurité des emails qui s’appuie sur l’intelligence Cyber IA de Darktrace, désormais hébergée sur Microsoft Azure et répertoriée sur Microsoft Azure Marketplace.

Darktrace s’intègre maintenant de manière optimale à Azure Sentinel, avec un Workbook sur mesure permettant aux utilisateurs d’envoyer et de visualiser les alertes de Darktrace et les rapports d’enquête automatisés sur les menaces dans le tableau de pilotage d’Azure Sentinel.

Enfin, Darktrace vient renforcer les défenses de Microsoft Defender for Endpoint grâce à une intégration en un clic pour permettre un partage fluide et sécuriser des données.

Pour Clare Barclay, PDG de Microsoft UK « alors que les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, l’IA ajoute un niveau de protection plus profond dans la détection de ces menaces. Le partenariat entre Microsoft et Darktrace contribuera à maintenir la sécurité des entreprises et des organisations en leur permettant de se concentrer sur leurs activités principales et leurs clients ».