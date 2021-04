Les résultats financiers du premier trimestre 2021 de grands de la Tech sont tombés cette semaine. Et la pandémie continue d’accélérer leur progression avec des résultats parfois spectaculaires.

Tout va bien dans le monde des grands acteurs américains de l’informatique et plus particulièrement du cloud. La pandémie non seulement ne semble pas les affecter mais au contraire accélère leur croissance. Ce premier trimestre 2021 en est une nouvelle fois la preuve…

Microsoft et ses gros chiffres

Décidément chez Microsoft, les trimestres s’enchainent et se ressemblent avec d’excellents résultats dans à peu près toutes les divisions du groupe.

Deux chiffres résument à eux seuls l’excellente santé de l’entreprise dirigée par Satya Nadella en ce début d’année:

– Windows 10 compte désormais 1,3 milliard d’utilisateurs actifs !

– Microsoft Teams compte quotidiennement 145 millions d’utilisateurs actifs !

Et les résultats financiers reflètent bien ces succès. L’éditeur annonce pour le premier trimestre 2021 (qui correspond à son troisième trimestre fiscal) un chiffre d’affaires de 41,7 milliards de dollars en progression de 19% (par rapport au même trimestre de l’an dernier) et un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44% !

« Plus d’un an après le début de la pandémie, les courbes d’adoption du numérique ne ralentissent pas » constate Satya Nadella, le CEO de Microsoft en introduction. « Ils accélèrent, et ce n’est que le début. Nous construisons le cloud de la prochaine décennie, élargissons notre marché adressable et innovons à travers chaque couche de la pile technologique pour aider nos clients à être résilients et à se transformer. »

Pas étonnant dès lors de constater que la Business Unit qui se porte le mieux n’est autre que celle de l’ « intelligent cloud » avec un chiffre d’affaires de 15,1 milliards de dollars (en hausse de 23%). Le moteur principal de cette BU est bien évidemment Azure Cloud en croissance de 50% ! Mais la division « serveurs et produits cloud » en profite aussi avec une croissance de 26%.

La seconde BU phare de l’éditeur n’est autre que celle « Productivity & Business Processes » qui comporte la sphère Office, avec 13,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires (en croissance de 15%).

Enfin la BU « More Personal Computing » va, elle aussi, très bien, portée par le regain d’activité du marché des PC. Son chiffre d’affaires atteint les 13 milliards de dollars en croissance de 19%. Windows est en hausse de 10% et la division Surface en hausse de 12%. Au passage, on notera que les activités ludiques sont aussi en pleine forme avec une division Xbox en croissance de plus de 50%…

Alphabet multiple par 2,6 ses bénéfices

Chez la maison mère de Google, tout va bien également. Elle vient d’annoncer pour le 1er trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 55,3 milliards de dollars en croissance de 34%. Mais ce sont surtout les bénéfices qui impressionnent : 17,9 milliards de dollars soit un bénéfice net multiplié par 2,6 par rapport au 1er trimestre 2020 ! Certes, l’an dernier, les bénéfices avaient été plombés par le début de la pandémie et la chute des revenus publicitaires.

« Au cours de l’année écoulée, les gens se sont tournés vers Google Search et de nombreux services en ligne pour rester informés, connectés, et se divertir » a rappelé Sundar Pichai, Directeur Général d’Alphabet et de Google. « Nous avons continué à nous concentrer sur la prestation de services de confiance pour aider les gens du monde entier. Nos services Cloud aident les entreprises, grandes et petites, à accélérer leurs transformations numériques ».

Le problème principal pour Alphabet reste toujours le même. Google représente 99,6% de l’activité du groupe. Et les activités publicitaires de Google représentent 81% du chiffre d’affaires d’Alphabet. En comparaison, les autres Business Unit de Google semblent naines : Google Cloud a réalisé un CA de 4 milliards de dollars et les autres activités de Google un CA de 6,5 milliards de dollars.

AMD double ses revenus de son activité datacenter

Autre acteur à afficher une belle santé en ces temps pandémiques : AMD. Le créateur de CPU, GPU et SoC connaît un véritable renouveau depuis quelques années et la sortie de ses processeurs Ryzen (pour PC) et Epyc (pour serveurs).

L’entreprise affiche au premier trimestre 2021 un CA de 3,45 milliards de dollars en hausse de 93% (par rapport au premier trimestre 2020)!

Son bénéfice net augmente de 243% pour atteindre les 555 millions de dollars.

Si les processeurs et GPU sont portés par le regain de vitalité du monde PC et la fièvre vidéoludique des hard core gamers confinés avec une croissance de 46% du CA, c’est surtout dans l’univers du Data Center que la marque cartonne ! Le CA de cette division est en croissance de 286%.

« Notre activité a continué à s’accélérer au cours du premier trimestre, grâce au meilleur portefeuille de produits de notre histoire, à une exécution forte et à une forte demande du marché » constate Lisa Su, la CEO d’AMD. « Nous avons enregistré une croissance exceptionnelle des revenus d’une année sur l’autre dans toutes nos business units, et les revenus Datacenter ont plus que doublé ».