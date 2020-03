Dans sa volonté de travailler davantage avec les fournisseurs de solutions de télécommunication, Microsoft s’offre pour un montant non dévoilé un spécialiste de la virtualisation des réseaux mobiles via le cloud : Affirmed Networks.

« L’intégration de la technologie de virtualisation et de l’équipe d’experts d’Affirmed Network à Microsoft nous permet d’étendre notre offre cloud aux opérateurs du monde entier alors qu’ils cherchent de plus en plus à gérer leurs réseaux dans un environnement hybride. À l’avenir, les opérateurs de télécommunication pourront mieux exploiter le cloud de Microsoft afin d’améliorer la rentabilité globale de leurs services et créer de nouvelles sources de revenus », explique Yousef Khalidi, vice-président d’entreprise d’Azure Networking, dans un article de blog.

Les technologies de virtualisation d’Affirmed Network simplifient la vie des opérateurs de réseaux mobiles en leur permettant de lancer plus rapidement et à moindre coût de nouveaux services 5G. Affirmed Networks fournit ainsi des solutions NFV et de virtualisation, indispensables pour tirer pleinement profit du potentiel de la 5G en termes de découpage fonctionnel du réseau, de déploiements privés sur des campus industriels et de gestion des usages prioritaires ou à connectivité critique.

« Avec Affirmed Networks, nous serons en mesure de proposer de nouvelles solutions innovantes adaptées aux besoins uniques des opérateurs, y compris la gestion de leurs workloads réseau dans le cloud Azure », précise Yousef Khalidi.