Durant l’été, les grandes manœuvres ne ralentissent pas. Microsoft qui a multiplié les acquisitions ces dernières semaines investit dans Rubrik et sa gestion intelligente du stockage secondaire. ServiceNow fait ses emplettes en France et acquiert Mapwize.

Après les rachats de Peer5 (optimisation des flux de streaming vidéo), RisqIQ (sécurité multicloud) et CloudKnox (Cloud Infrastructure Entitlement Management), Microsoft complète sa stratégie avec une prise de participation dans Rubrik, pionnier de la sauvegarde « next gen » et du data management dans le cloud. Ce nouveau partenariat vise à intégrer les solutions de protection de données Zero Trust de Rubrik à Microsoft Azure et Microsoft 365 afin notamment de les aider à mieux contrer la menace des ransomwares.

Rubrik va notamment proposer aux entreprises sous Microsoft 365 d’étendre leur protection des données en profitant de ses fonctionnalités de recherche instantanée et de restauration rapide. Outre ce partenariat, Microsoft va investir dans Rubrik pour accélérer les développements communs et l’intégration des technologies Rubrik sur ses infrastructures cloud. Un moyen de renforcer des liens de longue date entre les deux entreprises qui ont plus de 2000 entreprises clientes communes représentant des centaines de pétaoctets de données hébergées sur Azure.

Dans un domaine très différent, on apprend également que le leader de l’ITSM ServiceNow acquiert la startup lilloise Mapwize. Cette acquisition permet à ServiceNow de renforcer l’un de ses nouveaux axes de développement : le Facility Management. La solution de Mapwize est notamment utilisée pour cartographier des bâtiments et peut donc servir d’interface visuelle pour la réservation de bureaux et de salles de réunion par exemple tout en aidant visiteurs, prestataires et agents de maintenance à se repérer plus aisément sur le site. Elle va venir enrichir la fonctionnalité Workplace Space Mapping au cœur de la solution de Facility Management dénommée Workplace Service Delivery.