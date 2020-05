Pas de doute, le géant de Redmond cherche à se placer en bonne position avec Azure sur le marché des services de la 5G et à renforcer ainsi son concept d’Intelligent Edge. Deux mois après avoir absorbé Affirmed Networks, Microsoft casse de nouveau sa tire-lire pour s’offrir le fournisseur de services « voix et data » et de logiciels de virtualisation de réseau britannique « Metaswitch Networks ».

Dans un billet de blog annonçant l’acquisition, Yousef Khalidi, VP Azure Networking, explique que « au fur et à mesure que l’industrie passera à la 5G, les opérateurs auront besoin d’accentuer la virtualisation de leurs réseaux et d’avancer sur la voie d’un avenir de plus en plus cloud-native ».

Pour Microsoft, la 5G est aussi stratégique pour les opérateurs Télécom que pour les entreprises et pour les grands clouds privés. Elle ouvre de nouvelles opportunités qui conduiront notamment les opérateurs à multiplier les services et à se reposer sur des infrastructures Cloud et Edge pour les héberger. Yousef Khalidi explique ainsi qu’ « en offrant plus de bande passante, des connectivités à faible latence et ultra-fiables, et des communications machines pour de l’IoT à grande échelle, la 5G offre un vaste potentiel aux entreprises et aux organismes publics qui crée à son tour de nouvelles opportunités pour les opérateurs. La 5G donnera prochainement aux opérateurs les moyens d’accélérer les innovations dans leurs services et d’offrir de nouvelles expériences disruptives qui stimuleront une transformation à grande échelle ». Des perspectives prometteuses que Microsoft n’a pas l’intention de laisser sans se battre à ses concurrents directs Amazon et Google qui cherchent eux aussi à multiplier les partenariats avec les opérateurs autour des futurs services 5G.