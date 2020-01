Le nouveau navigateur Web de Microsoft, simplement dénommé « nouveau Edge », s’appuie sur les mêmes technologies en open source que Google Chrome tout en offrant une navigation indépendante des services de Google.

En 2015, Microsoft introduisait un nouveau navigateur faisant table rase du passé et de l’historique compliqué d’Internet Explorer. Dénommé Edge, ce navigateur était intégré à Windows 10 et à la XBox One. Il s’appuyait sur des technologies « maison » dénommée EdgeHTML (pour le moteur de rendu) et Chakra Engine (pour l’exécution JavaScript). Mais si Edge va finir par dépasser Internet Explorer, il ne réussira jamais à dépasser les 5% de parts de marché derrière Chrome, Firefox et Safari.

En 2017, Microsoft lance les versions mobiles de Edge pour iOS et Android. Avec une astuce de taille. Ce Edge mobile n’utilise pas les technologies de Microsoft mais celles de Chrome sous Android et celles de Safari sous iOS. Une expérience qui va encourager Microsoft à repenser sa stratégie globale.

Revirement de stratégie

En décembre 2018, Microsoft crée la surprise en annonçant son intention de reconstruire Edge sur PC à partir des technologies et des codes source de Chromium, la version open source de Google Chrome. L’éditeur affirme que les querelles du passé n’ont plus aucun sens et que Chrome étant devenu un standard de fait, adopter ces technologies simplifiera le WEB et le travail de tous les développeurs de sites WEB. C’est ainsi que dès Avril 2019 naît la première pré-version du nouveau Edge, parfois désigné sous le nom de « Edge-Chromium », développé bien évidemment en open source.

Pour Microsoft, l’idée est d’offrir aux utilisateurs un navigateur qui présente les performances de Chrome, offre la même compatibilité que Chrome sur tous les sites et les extensions, tout en intégrant de nouvelles trouvailles ergonomiques et en retirant des éléments propres à Google pour une meilleure intégration à Windows et à l’univers cloud de Microsoft. Bref de proposer un Chrome moins dépendant de Google et un peu plus de Microsoft. Typiquement, les mots de passe sont gérés, sécurisés et synchronisés par les mêmes technologies que celles de Edge et non par celles de Google.

Au passage, Microsoft annonce dès 2019 que son « nouveau Edge » sera compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10 et MacOS, alors que l’ancien Edge n’était disponible que sous Windows 10. Et, chose amusante, alors que le support de Windows 7 s’est officiellement arrêté le 14 janvier, le nouveau Edge continuera officiellement de supporter Windows 7 durant encore au moins 18 mois (tout comme Google Chrome).

Le nouveau Edge est déployé automatiquement

Le 15 janvier 2020 marque l’arrivée de la première version « finalisée », comprenez « stable », du nouveau Edge. Les utilisateurs qui veulent s’affranchir de Google tout en disposant d’un Chrome mieux intégré aux technologies Windows peuvent désormais télécharger cette version depuis le site www.microsoft.com/edge.

Dans les prochaines semaines, le nouveau Edge viendra automatiquement remplacer l’ancien Edge sur les machines des utilisateurs Windows 10 au cours d’une session Windows Update. Microsoft, comme pour les mises à jour de Windows, a prévu un déploiement par étapes. Depuis hier, les utilisateurs « Windows Insiders – Release Preview » ont commencé à recevoir la nouvelle version. Le déploiement sera progressivement ouvert à un nombre croissant d’utilisateurs.

Le nouveau Edge vient automatiquement prendre la place de l’ancien : l’icône Edge change, le lancement par défaut des pages se fait sous le nouveau Edge, et les mots de passe et raccourcis sont automatiquement repris et convertis vers le nouveau Edge.

Pour les fans de l’ancien Edge, passer au nouveau Edge ne demande pas donc pas d’effort. La seule fonctionnalité majeure qui n’a pas fait le voyage, c’est la fonction « Mettre ces onglets de côté » remplacée par une fonctionnalité plus intelligente dénommée « Les collections », qui permet de créer des collections thématiques de pages que l’on peut aisément ordonner, partager et, bientôt, synchroniser entre les machines (PC, Mac, Smartphones, Tablettes).

Pourquoi Edge plutôt que Chrome ?

Si les deux navigateurs s’appuient sur les mêmes technologies et le même code source, ils diffèrent quelque peu sur certaines fonctionnalités ergonomiques.

La réponse à la question « pourquoi Edge plutôt que Chrome » est avant tout une question de confiance. À qui faites-vous le plus confiance pour protéger vos mots de passe, vos données privées, vos historiques ? Si votre confiance va plus vers Microsoft que vers Google, le nouveau Edge aura forcément votre préférence.

Utiliser ce nouveau Edge permet de synchroniser ses préférences, ses historiques, ses raccourcis et surtout ses mots de passe entre vos machines Windows, Mac, Android et iOS !

Si vous utilisez beaucoup votre PC sous Windows, Edge se montre également mieux intégré à Windows 10 que Google Chrome. Typiquement, Edge exploite les protections « Windows Defender SmartScreen » du système, le support des modes « Contraste élevé » de Windows, etc.

Edge est aussi supérieur à Chrome sur d’autres détails. Sa fonction « Collections » (voir plus haut) encore naissante se révèle très pratique. Sa fonction « Afficher l’icône uniquement » permet simplement de ne voir dans la barre des favoris que les icônes des sites ce qui permet tout simplement de glisser bien plus de sites favoris dans la barre.

Enfin, sa gestion des technologies de traçage est aussi plus évoluée et plus simple à paramétrer grâce à ses trois modes : Basique, Normal, Strict. D’une manière générale, Edge donne l’impression d’être plus respectueux de la vie privée que Google Chrome et ses paramètres de personnalisation sont plus clairs et plus accessibles.

Pour les entreprises, utiliser Edge en lieu et place de Google Chrome permet aussi de bénéficier de fonctionnalités de sécurité avancée de Windows 10 incompatibles avec Chrome et de politiques d’administration étendues.

Les entreprises gardent le contrôle

Les utilisateurs des versions « Entreprise » et « Education » de Windows 10 ne recevront pas automatiquement le nouveau Edge. C’est aux administrateurs de chaque entreprise ou école de décider du déploiement de cette nouvelle version. De même, les entreprises qui autorisent le BYOD et ont des machines sous Windows 10 Pro ou Windows 10 Home sécurisées et enrôlées au travers des mécanismes de gestion EMM (via Microsoft Intune notamment) ne seront pas automatiquement mises à jour avec le nouveau Edge et suivront les mécanismes de mises à jour définies par les administrateurs.

Pour les administrateurs qui ont besoin de bloquer manuellement des machines Windows 10 Pro et Home non managées, Microsoft a également prévu un petit outil de blocage à lancer de toute urgence sur ces machines (avant que Windows Update n’opère le remplacement) : Blocker Toolkit.

Pour les entreprises, l’adoption du nouvel Edge en lieu et place de Chrome mérite réflexion. Sa meilleure intégration à Windows, sa disponibilité sur toutes les plateformes, ses paramétrages de confidentialité supérieurs, son administration enrichie à la sauce Microsoft et sa totale compatibilité avec Chrome et les sites pensés pour Chrome en font un navigateur d’entreprise de premier plan.

Un navigateur Open Source

Le nouveau Edge est développé en open source directement à partir de Chromium, comme un Fork. Les codes sources sont librement accessibles sur GitHub et n’importe quel développeur peut collaborer à son développement.

Les utilisateurs peuvent également choisir de continuer à recevoir les versions « Insiders » : la version « Beta » (mise à jour toutes les 6 semaines), la version « Dev » (mise à jour toutes les semaines) et la version « Canary » (mise à jour tous les jours).

Et de nombreux développements de Edge sont ensuite proposés à Chromium pour améliorer Google Chrome et tous les autres navigateurs basés sur Chromium. En un an, Microsoft a réalisé plus de 1900 contributions pour améliorer Chrome en matière de consommation énergétique, de support des processeurs ARM x64 sous Windows, de support du stylet et du tactile, etc.

Il ne vous reste plus qu’à essayer ce nouveau Edge et vous forger votre propre opinion…