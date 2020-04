Dans un billet de blog, Microsoft propose d’utiliser la Sandbox de Windows 10 pour accueillir l’application communautaire « Folding@Home ». Cette dernière est notamment utilisée en ce moment par la recherche médicale et pharmaceutique pour trouver des traitements contre le coronavirus. Cette application agrège la puissance de millions d’ordinateurs personnels dans le monde afin de réaliser des calculs complexes et répartis. Comme l’expliquait IT For Business il y a quelques jours, cette puissance répartie dépasse désormais très largement la puissance cumulée des 10 plus puissants supercalculateurs américains.

Surtout, elle ne cesse d’augmenter. Affichant 475 TFLOPS au début du confinement, elle dépasse désormais les 765 PétaFLOPS !

Le problème, c’est que bien des utilisateurs hésitent à installer une telle application sur leur PC soit pour des questions de sécurité, soit par crainte qu’elle alourdisse leur système ou encore en raison des droits accordés par leur entreprise.

Microsoft propose une solution pour installer Folding@Home en toute sécurité sous son Windows 10 sans impacter sa configuration normale : exploiter Windows Sandbox.

Windows Sandbox est une fonction apparue dans les versions récentes du système qui permet d’exécuter un environnement virtuel, indépendant du système de base, pour tester des applications sans compromettre sa configuration et sans risquer d’introduire des virus ou malware sur sa machine.

Microsoft propose ainsi un script PowerShell pour installer le client et le lancer dans la Sandbox. Ce script en open source et les instructions sont accessibles à cette URL :

Securely donate CPU time with Windows Sandbox