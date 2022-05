Pour rendre l’informatique collaborative plus accessible à ceux souffrant d’handicaps moteurs, visuels ou auditifs, Microsoft prévoit plusieurs améliorations à Windows 11 ainsi que de nouveaux périphériques modulaires…

Le monde du travail doit évoluer vers plus de flexibilité et d’hybridité mais aussi plus d’inclusivité. Microsoft en a d’autant plus conscience que son mantra est, après tout, « de permettre à chacun d’en faire plus » et d’exploiter son potentiel. L’éditeur a d’ailleurs incorporé très tôt dans Windows des « accessibility features », des fonctionnalités d’accessibilité, visant notamment les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles. Il a aussi expérimenté différentes pistes pour rendre la technologie accessible à tous, comme récemment avec son joystick révolutionnaire « Xbox Adaptive Controller ».

Poursuivant ces efforts en la matière, Microsoft a annoncé cette semaine à l’occasion de l’Accessibility Summit 2022 de nouvelles fonctionnalités Windows 11 destinées à compenser les handicaps. Les trois principales nouveautés sont :

> Windows Focus: avec les nouvelles sessions Focus, Windows 11 aide à la concentration, supprimant les icônes inutiles en barre des tâches et en suspendant l’affichage des notifications. Utile à tous, cette fonctionnalité a aussi été pensée pour les adultes et les enfants souffrant de troubles TDAH (déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).

> Live Captions: « Avec l’arrivée des sous-titres en temps réel sur l’ensemble du système, la conversion de la parole en texte sera disponible dans beaucoup plus de contextes qu’auparavant » explique Microsoft. De quoi rendre les communications vocales et vidéos, les meetings, et les contenus multimédias plus accessibles aux sourds et malentendants. Pas besoin d’utiliser des logiciels spécialement conçus pour, c’est le système d’exploitation lui-même qui se charge d’un tel affichage et d’une telle transcription sur n’importe quel flux contenant de l’audio.

> Voice Access : le contrôle du PC par la voix est utile à tous dans certains scénarios professionnels. Mais il est aussi indispensable à certains utilisateurs souffrant d’handicaps moteurs. Si un tel contrôle est présent depuis des années dans Windows, Microsoft annonce avoir entièrement retravaillé cette expérience utilisateur dans la prochaine version du système. « Nous avons imaginé une nouvelle expérience d’accès vocal pour les personnes à mobilité réduite, par exemple les personnes souffrant d’arthrite légère à sévère, d’infirmité motrice cérébrale et d’autres pathologies qui rendent difficile l’utilisation d’un clavier et d’une souris, afin qu’elles puissent, comme tout le monde, commander et contrôler leur PC et créer du contenu dans n’importe quelle application à l’aide de leur voix. Par exemple, l’accès vocal prend en charge des scénarios tels que l’ouverture et le passage d’une application à une autre, la navigation sur le Web, la lecture et la rédaction de courriers électroniques » explique Microsoft.

> Natural Narrator : la lecture vocale de tout ce qui apparaît à l’écran est une fonction historique du système qui permet aux malvoyants d’utiliser un ordinateur malgré leur handicap. Mais c’est souvent une épreuve pour l’utilisateur tant la voix est robotisée. Pourtant, depuis plusieurs années, Microsoft dispose avec les Azure Cognitive Services de fonctions « Text to Speech » de bien meilleure qualité, avec des voix très naturelles. Bonne nouvelle, ces nouvelles voix vont enfin être intégrées à Windows 11. De quoi rendre l’expérience de la lecture de textes bien plus agréable.

Parallèlement, Microsoft va intégrer à Edge une fonctionnalité de description automatique des images pour le rendre le Web plus accessible à tous ceux souffrant de déficience visuelle.

Reste que l’accès au PC malgré le handicap ne dépend pas que du système d’exploitation. Il faut aussi adapter les périphériques aux handicaps. C’est pourquoi Microsoft annonce la création de son « Inclusive Tech Lab » dont la mission est d’imaginer et créer des produits et des expériences plus inclusives. « L’Inclusive Tech Lab se veut une ambassade pour les personnes handicapées, et non un espace à leur sujet. Il comprendra une vitrine des matériels, logiciels et services ‘accessibles’ de Microsoft, ainsi que des expériences créées par nos partenaires. Mais il s’agit avant tout d’un incubateur de conception inclusive où Microsoft et les communautés de personnes handicapées peuvent imaginer et évaluer la conception et la direction des produits. C’est un espace où nos concepteurs peuvent remettre en question les hypothèses tout en apprenant à reconnaître les exclusions et les contraintes auxquelles sont confrontées les personnes handicapées » expliquent les responsables de ce nouveau laboratoire.

Dans cet esprit, Microsoft vient d’annoncer toute une série d’accessoires modulaires conçus pour créer de nouvelles interfaces « homme-machine » dans l’esprit du fameux Xbox Adaptative Controller. Les « Adaptative Accessories » sont composés de différents modules conçus pour différents handicaps que l’on personnalise et assemble selon les besoins et les expériences recherchées.

Bref, des initiatives que l’on ne peut que saluer…