Six mois après l’introduction des Surface Pro 7, Surface Pro X et Surface Laptop 3, Microsoft lance Surface Book 3 et Surface Go 2. Des versions en droite ligne des éditions précédentes mais dont les designs originaux peuvent aussi répondre à des scénarios métiers spécifiques ou atypiques.

Pas de grand événement, mais de simples petites vidéos de présentation. C’est presque en catimini que Microsoft a annoncé hier le renouvellement très attendu de deux membres de la gamme Surface, en l’occurrence le très haut de gamme Surface Book 3 et l’entrée de gamme Surface Go 2.

Pas de surprise au rendez-vous. Il s’agit de simple rafraîchissement sans grande évolution et conforme aux spécifications qui avaient fuité sur la toile ses derniers jours.

Surface Book 3, vraiment puissant

Côté Surface Book 3, Microsoft a gardé la formule d’un PC portable ultra puissant à écran détachable avec un clavier embarquant un vrai GPU. Comme la génération 2, il est décliné en version 13,5 pouces et en version 15 pouces. Microsoft annonce des performances en hausse de 50% grâce à l’utilisation de processeurs Intel Core i5 et i7 de 10ème génération et de GPU Nvidia plus récent. La vraie nouveauté réside dans la déclinaison très haut de gamme de la version 15 pouces : celle-ci est équipée d’un processeur NVidia Quadro RTX pour garantir un rendu et une compatibilité certifiée avec tous les outils de CAO. Autres nouveautés notables, le SSD est désormais de type NVMe, et la mémoire vive est portée à 32 Go sur le modèle haut de gamme. On notera également la présence du WiFi 6 et du Bluetooth 5.

L’autonomie est annoncée à 15 heures pour la version 13,5 pouces et 17 heures pour la version 15 pouces. Microsoft qualifie le Surface Book 3 de « most powerful laptop » ever.

 

Surface Go 2, compacte, nomade, classique

La seconde génération de la petite tablette ultra-nomade et entrée de gamme de Microsoft, Surface Go 2, ne fait pas franchement d’étincelles même si elle affiche des processeurs un peu plus véloces que la première édition. On évitera la version la moins chère limitée par son poussif Pentium Gold 4425Y et un stockage eMMC de 64 Go, pour s’orienter de préférence vers le modèle à base du plus polyvalent Intel Core m3 offrant à la Surface Go 2 64% de performance en plus que la Surface Go 1. Cette version possède 8 Go de RAM et un disque SSD de 128 Go.

La tablette conserve les mêmes dimensions mais son écran est légèrement plus grand (10,5 pouces) grâce à une légère réduction des bords (encore bien trop proéminents comparés au design très réussi de la Surface Pro X). La résolution de l’écran est portée à 1920 x 1280 pixels ce qui procure un indéniable confort de travail au bureau Windows. On retiendra la présence d’un port USB-C, d’un nouveau pied escamotable, mais surtout d’une caméra frontale 1080p dotée d’un capteur IR pour la reconnaissance faciale Windows Hello et de deux micros professionnels pour des communications en visio d’excellente qualité.

  

Des design atypiques pour des besoins métiers

On ne perdra pas de vue que Surface Book 3 et Surface Go 2 sont également déclinées en versions Entreprise avec un chip TPM intégré et une compatibilité avec les processus de déploiement Windows Autopilot qui permet aux administrateurs de prédéfinir des politiques de sécurité (blocage des ports USB, de la caméra, réglages des paramètres de sécurité du système, etc.) et un jeu de logiciels à installer par défaut : lorsque l’utilisateur allume son PC pour la première fois, il se connecte à Windows avec son compte entreprise ce qui déclenche automatiquement la reconfiguration de sa machine selon les politiques définies par les administrateurs depuis une console centrale (Microsoft Endpoint Manager).

Le design très particulier du Surface Book 3 (un laptop surpuissant dont l’écran détachable s’utilise comme une grande tablette) et du Surface Go 2 (qui est vraiment ultra compact et résistant aux environnements poussiéreux) peuvent répondre à des besoins métiers très particuliers et expliquent le succès de ces modèles dans les entreprises. D’où la volonté de l’éditeur d’en proposer des versions « entreprise » aisément administrables à distance.

Enfin, on notera que Microsoft a profité de la sortie de ces nouveaux appareils Surface pour annoncer le Surface Dock 2, ses écouteurs sans fil tactiles Surface Earbuds et la seconde génération de son excellent casque à suppression active des bruits environnants Surface Headphones.