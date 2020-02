En introduisant son gigantesque Surface Hub en 2015, Microsoft inaugurait une nouvelle génération d’écrans interactifs et blindés de capteurs pour salle de réunions. En introduisant Surface Hub 2 et plus particulièrement son 2X, l’éditeur préfigurait une nouvelle génération encore plus pratique et intelligente. Mais les retards de développement de Windows Core OS compromettent les fonctionnalités promises.

Annoncé en 2018, l’écran collaboratif Surface Hub 2 était au départ prévu en deux versions. Une version « 2S » lancée en 2019 et s’appuyant sur le logiciel de la précédente génération et une version « 2X » qui devait être lancée en 2020 construite autour d’une ergonomie retravaillée basée sur Windows Core OS, la nouvelle fondation destinée aux futures évolutions de Windows 10 telles que la version « Windows 10X » prévue pour les appareils mobiles à deux écrans (Surface Neo) ou écran pliable.

Comme l’a largement démontré le dernier CES, Microsoft semble très en retard dans l’élaboration de Windows Core OS (ex projet Andromeda OS) et semble toujours chercher les bonnes approches. L’entreprise passe son temps à changer son fusil d’épaule et à revoir ses plans. Au point de rendre mal à l’aise ses partenaires lors du CES qui avaient prévu de démontrer leurs PC pliables sous Windows 10X et ont du revoir leur plan en dernière minute (Lenovo lancera d’ailleurs finalement son Thinkpad X1 Fold sous Windows 10 normal cet été).

Désormais, Microsoft ne cache plus que le système est en retard et que le Surface Hub 2X ne sortira pas en 2020… s’il sort un jour ! Le 2X se démarquait de l’édition « 2S » par une électronique en cartouche interchangeable et surtout une ergonomie permettant d’utiliser l’écran Surface Hub 2 à l’horizontale comme à la verticale avec une rotation gérée en temps réel ainsi que la possibilité de combiner plusieurs Surface Hub 2 côte à côte pour ne former qu’un seul grand écran.

Microsoft a dans un blog éclairé son changement de stratégie. La priorité de l’éditeur est désormais de faire évoluer le logiciel existant des Surface Hub 1 et Surface Hub 2S pour supporter le « Tiling » (agrégation des écrans collaboratifs) et la « Rotation » sur les générations actuelles sans attendre l’hypothétique Surface Hub 2X qui pourrait tout simplement ne plus voir le jour.

De quoi se laisser le temps de finaliser Windows Core OS et sa nouvelle ergonomie pour un éventuel Surface Hub 3 en 2021 ou 2022.

En attendant, ce retard n’est pas une bonne nouvelle pour le constructeur. Les écrans interactifs intelligents se multiplient sur le marché, souvent à des prix bien plus accessibles que ceux pratiqués par Microsoft.

Sharp et Avocor ont, par exemple, récemment lancé leurs premiers « Windows Collaboration Displays », aux fonctionnalités proches des Surface Hubs.