Ne jamais modifier ce qui marche bien! Un adage oublié par Microsoft qui se mélange les pinceaux à vouloir réparer quelque chose qui fonctionnait jusqu’ici sans problème.

Les fiascos, Windows Update y est abonné depuis son existence. Mais les choses ne sont pas allées en s’améliorant ces derniers mois. Et le dernier incident en date frise le ridicule.

La mise à jour de sécurité de mars (lors du Patch Tuesday) s’annonçait tranquille. Jusqu’à ce que des utilisateurs signalent rencontrer des écrans bleus de la mort en lançant des impressions.

Comme à chaque fois, seul un petit pourcentage d’utilisateurs est réellement affecté par le problème. Mais avec plus d’un milliard d’utilisateurs Windows 10 dans le monde, un petit pourcentage représente rapidement un nombre significatif d’utilisateurs.

Après ces premières plaintes et signalements, Microsoft a publié en début de semaine dernière une première astuce qui s’est révélée sans effet avant de décider de retirer la mise à jour KB5001649 de Windows Update.

Quelques jours plus tard, Microsoft confirmait que les problèmes d’impression étaient en réalité plus nombreux qu’initialement rapportés avec des éléments ou des pages manquantes, etc.

Et l’éditeur d’introduire deux nouveaux patchs pour corriger les crashs du système (KB5001567) et les anomalies d’impression (KB5001649).

Pour finalement constater que de nouveaux problèmes émergeaient avec notamment des utilisateurs recevant des messages d’erreur lors de l’installation de ces nouveaux correctifs.

Ce week-end, Microsoft s’est donc vu dans l’obligation de retirer le dernier rectificatif, en d’autres termes de retirer le patch du patch d’une fonction qui jusqu’ici ne posait de problèmes à personne.

Depuis, l’éditeur a de nouveau rendu le patch défectueux disponible sans donner de précision, mais les soucis d’installation semblent être réglés.