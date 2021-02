Microsoft et l’IREF, fédération des réseaux européens de franchises qui représente environ 2000 enseignes et 128 000 entreprises, annonce un partenariat stratégique pour le commerce organisé.

Les 2 axes principaux de cet accord sont :

– le référencement de solutions adaptées aux besoins spécifiques du commerce organisé comme la gestion des réseaux, les enjeux de la collaboration à distance ou encore de la gestion logistique et d’encaissement. Des solutions comprenant celles de Microsoft (mais pas que) avec une labélisation des plus pertinentes dans le domaine.

– développer la digitalisation de l’IREF dans ses relations avec les réseaux en favorisant l’émergence de nouveaux dispositifs numériques notamment pour animer sa communauté d’adhérents.

Les deux entreprises avancent l’exemple de l’enseigne Mobilier de France, qui utilise un portail basé sur la suite Microsoft 365 et les services du prestataire de services UpperLink, qui fluidifiera et sécurisera les échanges entre franchisés et tête de réseau.

Gilles d’Aramon, directeur de l’entité Small & Medium Business chez Microsoft, explique : « Évolution des pratiques et des attentes des consommateurs, approche omnicanal, lien social…plus que jamais le numérique s’inscrit comme une opportunité de rapprocher le commerce de la vie des clients en leur proposant une expérience renouvelée ».