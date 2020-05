Lors de la conférence Build, Microsoft a annoncé le lancement de Microsoft Cloud for Healthcare, un cloud spécialisé pour les entreprises et organismes du secteur de la santé. Mais d’autres clouds spécialisés pour une industrie donnée sont en préparation.

L’idée est de fournir un ensemble de services SaaS et de ressources Azure adaptées aux problématiques d’une industrie donnée. Typiquement dans le cadre de la santé, offrir des versions de Dynamics 365 ou Teams avec des scénarios pré-paramétrés pour ce secteur, des espaces de stockage certifié pour les données de santé, mais aussi un marketplace de solutions dédiées au secteur.

« Notre engagement a toujours été de s’assurer que les outils que nous fournissons sont à la hauteur de la tâche et à même de soutenir nos clients au moment où ils en ont le plus besoin », écrit Tom McGuinness, Microsoft CVP santé mondiale et Gregory J. Moore, CVP Microsoft santé, dans un billet de blog. « L’offre réunit des capacités existantes et à venir offrant de l’automatisation et de l’efficacité sur les workflows de santé, ainsi que des analyses approfondies des données qui permettent aux clients de transformer les insights en actions ».

Microsoft Cloud Healthcare est disponible en preview avec 6 mois d’abonnement gratuit. Microsoft n’a pas précisé quels seraient les prochains secteurs à disposer d’une offre cloud Microsoft dédiée, mais a bien confirmé qu’il y aurait d’autres offres similaires pour d’autres secteurs.