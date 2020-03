Edition particulière du rendez-vous hebdomadaire vidéo proposé par la rédaction d’InformatiqueNews puisque confinement oblige Guy Hervier et Jean-François Le Nilias interviennent à distance. Ils reviennent néanmoins sur l’actualité de la semaine avec Microsoft et Windows, Lenovo, une étude sur le stockage, les hackers et bien entendu le Coronavirus avec ses conséquences sur le secteur IT.

En Bref :

00:37 Microsoft met en pause les MAJ de Windows 10 tout en dévoilant le futur de l’OS…

02:34 Lenovo lance Lenovo TruScale Infrastructure Services,

04:08 Dell et Microsoft aident au recyclage des vieux PC

05:35 Quel stockage pour quels besoins ?

07:09 Covid-19 : Un plan d’urgence de 4 Md€ pour les start-ups

Le dossier de la semaine

07:09 Autour du Coronavirus évidemment

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

15:06 Et comme toujours, les hackers profitent de la situation