La France compte une nouvelle licorne (startup valorisée à plus d’un milliard de dollars) dans ses rangs : Mirakl.

La jeune pousse française propose une plateforme en mode SaaS permettant de monter aisément des marketplaces B2B ou B2C et de construire un écosystème de partenaires. Elle s’est démarquée durant le confinement en aidant le ministère de l’Économie à monter en 48 heures une marketplace pour aider les professionnels de la santé à s’approvisionner en matériels.

Mirakl permet à des entreprises comme Auchan, Darty, Carrefour, Best Buy, Office Depot, Metro, Conrad de monter leurs propres marketplaces et de challenger ainsi directement Alibaba, Amazon ou ManoMano tout en se passant des services de ses derniers qui empiètent largement sur leurs métiers et leur font concurrence.

Mirakl offre également aux vendeurs les outils nécessaires pour faire figurer leur catalogue de produits ou services sur les plateformes des plus grandes marques et des plus importants acteurs de la distribution. La solution aide également les centrales d’achat à se digitaliser et à se transformer en marketplace sur Internet.

En outre la plateforme affiche un double visage avec une activité « marketplace B2B » et une activité « marketplace B2C ». Elle aide aussi les entreprises à construire un écosystème de partenaires en intégrant les produits et services de leurs distributeurs.

L’aventure a démarré en 2012 à Paris : « Il nous semblait évident que toutes les organisations B2C et B2B du monde auraient besoin d’une solution technologique exceptionnelle qui leur permettrait de lancer et d’opérer leurs propres marketplaces, à grande échelle » expliquent Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum, les deux fondateurs de Mirakl.

Et la crise actuelle, qui engendre une véritable accélération de la transformation numérique des entreprises, sert les dessins de la startup. Au premier semestre, son volume d’activité a bondi de plus de 110 % pour atteindre 1,2 milliard de dollars.

Après huit années d’hypercroissance, une expansion aux quatre coins du monde (avec 40 pays ouverts et des filiales en Angleterre, en Allemagne et aux USA) et des milliards de dollars de ventes, la startup qui avait déjà levé 70 millions d’euros en 2019, annonce une nouvelle levée de fonds en série D de 300 millions de dollars (257 millions d’euros).

Elle est aujourd’hui valorisée à 1,5 miliard de dollars ce qui en fait mathématiquement la nouvelle « licorne » de la FrenchTech.

Elle rejoint ainsi un club très fermé composé de Blablacar, ContentSquare, Dataiku, Doctolib, Ivalua, Kariba, Meero, OVHcloud, Voodoo, les autres licornes françaises.

Bien évidemment une telle levée de fonds n’est pas une fin en soi. Les fondateurs expliquent vouloir investir massivement dans leur technologie en embauchant plus de 300 ingénieurs sur les 3 prochaines années (la startup compte actuellement 130 collaborateurs). Mirakl veut aussi renforcer sa position de leader, répondre à tout type de modèles de places de marché virtuelles et devenir être un hub central pour l’ensemble de l’écosystème des marketplaces, opérateurs, vendeurs et partenaires technologiques.