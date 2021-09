Monday.com, spécialiste de la gestion du travail en équipes et pionnier des « Work OS » (système d’exploitation du travail), lance monday workdocs pour favoriser la collaboration et permettre une gestion optimale des processus dans un monde du travail devenu hybride.

Avec monday workdocs, les équipes peuvent gérer leur travail, leurs idées et leurs données d’une manière totalement non structurée et spontanée. Un moteur collaboratif temps réel permet à des centaines d’employés de travailler simultanément sur un même document et de bénéficier sans décalage ni retard des modifications apportées aux workdocs par les autres collaborateurs.

Ces mêmes documents se connectent à tous les éléments nécessaires aux processus de travail, y compris les widgets tels que des graphiques, des calendriers ou des diagrammes. Les mises à jour de ces éléments sont réalisées en temps réel dès que les données sources changent. Enfin, les documents de travail transforment les idées non structurées en flux de travail organisé, et sont facilement exploitables partout au sein de la plateforme Monday.

Jusqu’ici les tableaux étaient le format de prédilection de la plateforme Monday.com. Workdocs ajoutent un nouveau moyen non structuré et flexible de travailler ensemble et de créer des applications (en no code et à faible coût) à même d’élargir le potentiel de la plateforme et de concrétiser de nouveaux processus numériques.

Gad Amar, directeur des ventes, précise : « Avec workdocs, les équipes de toute taille disposent d’une toile vierge pour faire germer leurs idées et transformer leurs mots en action. Désormais, la collaboration sur support écrit a le pouvoir de mettre le travail en mouvement et de faire avancer les équipes ».

La courte vidéo ci-dessous permet de se familiariser avec le concept « workdocs » et d’en saisir tout le potentiel :