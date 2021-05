MYPE, société pionnière dans l’utilisation de Power BI en France, double son chiffre d’affaires sur son dernier exercice et annonce la signature de nombreux contrats auprès de grands groupes français et internationaux.

Fondée en 2018, MYPE est une société de conseil et de formation spécialisée dans les technologies de traitement et d’analyse de données Microsoft, principalement Power BI, Excel VBA, Power Apps ou encore Power Automate. Unique sur le marché, la société réunit des experts reconnus qui délivrent au quotidien des prestations de consulting et de formation auprès des entreprises du middle market et des grands comptes.L’entreprise dispose également d’un grand nombre de certifications : Microsoft Power BI Partner, Partenaire de Pôle Emploi, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Data Analyst Associate, Microsoft MCSA, Datadock, et prévoit d’être certifiée Qualiopi et éligible au CPF avant la fin de l’année.

Ce solide positionnement permet à la société de connaître chaque année une croissance soutenue sur ses deux pôles d’expertise. Sur les derniers mois, MYPE a notamment fortement accéléré sur son activité formation et réalisé deux missions de consulting de grande ampleur pour des leaders des secteurs de la finance et de l’énergie. Cette année a également été particulièrement importante au niveau de l’organisation de l’entreprise, de sa structuration et des investissements en R&D effectués pour intégrer tous ses processus autour d’un ERP et concevoir un grand nombre de modules de formation en E-Learning autour de Power BI, de l’examen DA-100 (certification Power BI) et du contrôle de gestion .

Augustin de la Fouchardière, Fondateur de MYPE « Power BI est une technologie centrale dans le processus de transformation digitale des entreprises. La parfaite maîtrise de cet outil est donc un facteur clé de succès pour mener à bien son projet. Partenaires des grands comptes, nous les accompagnons dans la montée en compétence de leurs équipes. Cette posture nous a permis de connaître une belle croissance en 2020 et de valider la pertinence de notre offre. En 2021, nous allons enrichir notre activité formation et proposer à nos clients de nouvelles ressources pour leur permettre d’accéder à des contenus de formations uniques. Nous disposons donc de réels atouts pour continuer à nous développer durablement et nous positionner en partenaire stratégique des organisations qui souhaitent former leurs équipes autour de Power BI. »

Enfin, pour soutenir son développement à l’échelle nationale, MYPE prévoit de recruter de nouveaux talents en CDI ou en contrat d’apprentissage.