MYPE, société pionnière dans l’utilisation de Power BI en France, confirme la pertinence de son offre en signant de nombreux projets auprès d’entreprises de premier plan autour du reporting sur Power BI.

« Après une année 2020 marquée par des missions longues et délicates chez de grands clients dans le monde bancaire et le secteur de l’énergie, nous avons retrouvé le goût pour les projets de consulting en 2021 », déclare Augustin de la Fouchardière, CEO de MYPE.

Sur la technologie VBA, MYPE a notamment réalisé des missions pour un leader francais du e-commerce basé en Ile de France (bilans de vente automatisés), une société américaine de maintenance de voies pavées (projet de traitement de données) et un groupe leader de la gestion de parcours de golf (maintenance d’un outil de reporting sur les abonnés).

Sur la technologie Power BI, MYPE a travaillé plusieurs mois pour un grand groupe pharmaceutique danois sur divers projets de reporting. Pour une plateforme d’assurance basée à Lyon, une mission sur la personnalisation des vues de rapports selon les profils a été effectuée. Pour une société montpelliéraine de e-commerce, un dashboard de suivi des ventes a été réalisé. Enfin, MYPE a accompagné les équipes de l’agglomération d’une grande ville française sur l’utilisation de Power BI.

Sur la fin d’année, MYPE intervient également en sous-traitance pour un cabinet de conseil en stratégie pour apporter son expertise sur Power BI.

Augustin de la Fouchardière « Notre expertise de l’environnement Microsoft Power BI n’est plus à démontrer. Nous allons commencer 2022 avec beaucoup plus de projets qu’à la même période en 2021. Nous avons également acquis des connaissances très pointues sur des éléments récents de Power BI, par exemple les rapports paginés, les dataflows, l’actualisation incrémentielle ou bien encore les passerelles et les machines virtuelles. »