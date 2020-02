Les bases de données orientées « Graphe », très adaptées au stockage et à l’interrogation de données arborescentes, ont le vent en poupe notamment pour tous les sites de ventes en ligne effectuant de l’association d’objets et des recommandations (vous avez acheté ça, donc vous aimerez aussi ceci).

Et aujourd’hui, quand on pense « Graph database » un nom revient toujours en premier : Neo4j.

Cette version 4.0 promet une mise à l’échelle plus souple et plus performante (avec l’introduction du partitionnement) ainsi qu’un accès aux données basé sur les rôles pour une gestion plus fine des sécurités mais plus encore de la confidentialité et du respect du RGPD. La version 4.0 permet désormais de supporter de nombreuses bases de données graphes sur un seul cluster.

