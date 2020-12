Neowave, spécialiste de la sécurité numérique, lance sur le marché des entreprises, mais aussi du grand public, une clef USB d’authentification forte via une carte à puce EAL5+ (Evaluation Assurance Level) embarquée.

Compatible avec les principaux systèmes d’exploitation et ne nécessitant pas de pilote pour fonctionner, la Winkeo FIDO2 a été développé en conformité avec les préconisations de l’ANSSI et elle répond aux règlements européens eIDAS (Electronic IDentification Authentication and trust Services), RGPD et à la Directive sur les Services de Paiements 2.

La clef intègre également le standard Fido 2 UDF qui supporte de nombreux services comme Gmail, Google Apps, Facebook, Dropbox … Une version carte/badge est également proposée sous l’appellation Badgeo FIDO2.

Largement disponible (Amazon, Cdiscount), la clef est proposée au prix attractif de 19,99€

Bruno Bernard, Président de Neowave, professe : « Les techniques de piratage se complexifient : attaques de type MITM, logiciels malveillants, phishing et autres cyberattaques. Renforcer la sécurité des accès et des données de manière conséquente devient une nécessité ».

Découvrez plus en détail et en vidéo cette clé de sécurité :