Dans un environnement numérique où la cybersécurité devient primordiale, le choix d’une solution fiable pour le partage de fichiers professionnels s’avère crucial. Le nouveau livre blanc de NetExplorer compare en détail les fonctionnalités de sécurité et de conformité de deux solutions majeures du marché.

Cette analyse approfondie examine cinq dimensions essentielles :

La maîtrise et la conformité réglementaire (RGPD, souveraineté des données)

La gouvernance et le contrôle des accès (authentification, permissions)

La traçabilité, sécurité et sauvegarde des données

Les capacités d’intégration et d’interconnexion avec vos outils existants

La qualité de la prise en main et de l’accompagnement

Particulièrement pertinent pour les DSI et responsables sécurité, ce document met en lumière les différences fondamentales entre une solution française souveraine certifiée (ISO 27001, HDS) et un service international grand public.

