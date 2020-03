Acteur du marché de l’assurance de services, de la sécurité et de l’analyse opérationnelle, Netscout lance un nouveau portail d’information en temps réel sur les cyber-menaces baptisé « Cyber Threat Horizon« .

Il permet de visualiser et analyser les attaques ATP et DDoS en cours et de comprendre leurs éventuelles impacts et répercussions sur vos infrastructures et vos ressources cloud.

Cette sensibilisation à la situation actuelle des attaques repérées au cœur même des infrastructures des opérateurs peut aussi aider RSSI et experts en sécurité à évaluer les risques et à se préparer au mieux à d’éventuelles cyberattaques.

« Depuis plus de 20 ans, Netscout est à la pointe de la recherche relative aux attaques DDoS, ainsi que des produits et des services de protection. Avec plus de 400 opérateurs réseaux mondiaux connectés au système Arbor ATLAS, personne ne dispose d’une meilleure visibilité de l’activité DDoS au plan mondial. En d’autres termes, nous voyons ce que les autres ne peuvent pas voir, confie Hardik Modi, AVP, Engineering Threat and Mitigation Products chez NETSCOUT. Des millions de personnes peuvent être victimes d’une attaque DDoS, c’est pourquoi il est impératif que ces attaques soient visibles sur internet. »

Et parce que les attaques par déni de service distribué DDoS représentent une menace importante pour la disponibilité des infrastructures et services essentiels en cette période de crise sanitaire, Netscout rend l’accès à ce nouveau portail gratuit pour le moment.

Rappelons que Netscout proposait déjà une carte de surveillance des attaques DDoS dénommée « Cyber Threat Map » que vous pouvez d’ailleurs retrouver dans notre sélection des 15 sites pour visualiser les cyberattaques à travers le monde.

Découvrez le service en vidéo en moins de 2 minutes chrono :