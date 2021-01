Netwrix, spécialiste des solutions de contrôle des données sensibles, réglementées et stratégiques opère un rapprochement fort avec son quasi homologue Stealthbits dont il partage les spécialités dans le domaine de la sécurité informatique.

La nouvelle société, qui emploie plus de 500 collaborateurs et compte des clients dans plus de 50 pays, poursuivra ses activités sous le nom de Netwrix,

Steve Dickson conservera ses fonctions de CEO et de membre du conseil d’administration alors que Steve Cochran, fondateur et président de Stealthbits, se portera investisseur dans Netwrix et siégera à son conseil d’administration.

Pour les clients, les prospects et les partenaires de chaque entreprise, rien ne change à brève échéance : ils continueront à interagir avec chacune d’entre elles dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui pour ce qui est des ventes, de l’assistance et des activités des partenaires.

Les sociétés Netwrix et Stealthbits se sont toutes deux engagées à assurer une totale transparence et à informer leurs clients, leurs prospects et leurs partenaires de tout changement opérationnel qui pourrait résulter de ce processus au cours des prochains mois.

Un livre blanc à télécharger sur le site Netwrix présente la vision et la roadmap de la nouvelle entité fusionnée autour de l’analyse des risques cyber, de la classification des données, de la gouvernance des accès, de la gestion des accès à privilèges, de la détection en temps réel des menaces et de l’automatisation de la défense du SI.