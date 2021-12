Netwrix, spécialiste de la cybersécurité, enrichit son offre Netwrix SbPAM qui permet notamment de minimiser les cyber-risques inhérents aux accès privilégiés.

Rappelons que SbPAM est une solution de sécurisation des comptes à privilège qui aide à contrôler, gérer, auditer, et suivre les activités des comptes à privilèges. Elle contribue à minimiser la surface d’attaque en éliminant tous les comptes à privilèges statiques pour les remplacer par une gestion dynamique et à la demande des privilèges.

Parmi les nouveautés annoncées de cette version 3.5, on retiendra :

– la protection des environnements cloud avec une élimination des comptes à privilèges en cours dans Azure AD et un meilleur contrôle des sessions administrateur.

– la sécurisation des données critiques qui résident dans les applications Web intégrées dans Azure AD, et le contrôle des accès partagés aux ressources du Web.

– la réduction de la surface d’attaque des réseaux avec une gestion « à la demande » des comptes à privilèges sur les dispositifs Cisco. Ceci permet non seulement de minimiser les risques d’abus de privilèges, mais aussi de simplifier la gestion des comptes.

– la minimisation des risques pour la sécurité et pour les activités de l’entreprise en supprimant les super-utilisateurs sous Linux et en mettant en place un accès privilégié temporaire, basé uniquement sur la tâche concernée.

– le contrôle des activités RDP avec possibilité de désactiver le protocole RDP et d’éviter toute connexion RDP non autorisée.

– la détection des modifications dans les dossiers sensibles lors de sessions de comptes à privilèges.

– l’émission des registres d’activités privilégiées vers les solutions SIEM pour mieux détecter certaines menaces complexes et rationaliser les procédures d’investigation.

Pour Steve Dickson, CEO de Netwrix, « la compromission ou l’utilisation inappropriée des comptes administrateur reste aujourd’hui l’une des principales causes des violations de données et des perturbations d’activité dans les entreprises. Indépendamment de leur structure verticale ou de leur périmètre, les entreprises doivent améliorer leur gestion des accès à privilèges afin de minimiser ces risques, mais elles sont souvent rebutées par le coût élevé et par la complexité de la chose. La solution SbPAM permet désormais de résoudre ce dilemme. Simple et efficace dans sa conception, et facile à mettre en œuvre, elle aide les entreprises a améliorer considérablement la sécurité et permet de rentabiliser rapidement l’investissement ».