Plus agiles que les gouvernements mais aussi acculées par une clientèle de plus en plus sensible à l’urgence climatique, les grandes entreprises internationales accélèrent leur transformation vers une neutralité carbone de toutes leurs activités. Et elles se regroupent pour aider leur supply-chain et leurs partenaires à en faire autant.

Les émissions de carbone produites par les activités humaines – à commencer par celles des grandes entreprises – ne sont certainement pas la seule et unique inquiétude écologique de notre planète. Mais elles en sont l’une des grandes priorités puisqu’elles sont principalement responsables du réchauffement climatique. Il est devenu urgent de réduire les émissions carbone des activités humaines. Une réduction bien trop tardive pour se suffire à elle-même. Il va surtout falloir développer des technologies pour retirer une partie du carbone accumulé dans notre atmosphère et capter le nouveau CO2 généré avant qu’il ne s’y répande.

La solution passe, au moins en partie, par une prise de position forte des grandes entreprises et des acteurs industriels majeurs qui ont aujourd’hui autant le devoir que la puissance financière d’agir.

En janvier dernier, Microsoft annonçait sa volonté de devenir « Carbon Negative » d’ici 2030, autrement dit de faire en sorte que l’entreprise retire plus de carbone de l’atmosphère que ses activités n’en émettent. Et elle se fixait un objectif inédit : retirer de l’atmosphère tout le carbone généré par ses activités (et sa supply chain) depuis sa naissance en 1975 !

Elle annonçait un nouveau fonds doté d’un milliard de dollars sur 4 ans pour supporter les startups, entreprises et chercheurs travaillant sur le développement de technologie de capture et stockage du carbone.

Lors de sa conférence en ligne Inspire 2020 qui a eu lieu la semaine dernière, Microsoft a annoncé le lancement d’une nouvelle coalition d’entreprises en faveur de la neutralité carbone : « Transform To Net Zero ». « Guidée par la science et la transparence, la coalition s’efforcera d’accélérer l’action commerciale vers une économie ‘zéro carbone’, explique Lucas Joppa, Chief Environmental Officer de Microsoft. « Nous avons entendu à la fois ceux qui ont des objectifs en matière de carbone et ceux qui veulent s’engager, mais ne savent pas par où commencer et qui ont aujourd’hui besoin d’information et d’outils pour combler le fossé entre l’intention et la transformation ».

« Aucune entreprise ne peut à elle seule faire face à la crise climatique, ajoute Brad Smith, le président de Microsoft. C’est pourquoi les grandes entreprises doivent élaborer et partager les meilleures pratiques, leurs recherches et les leçons apprises afin d’aider tout le monde à aller de l’avant ».

Le partage des bonnes pratiques et des outils, tel est finalement l’objectif premier de cette initiative menée par de grandes entreprises internationales (dont le Français Danone) qui pour la plupart vise une neutralité carbone dès 2030.

Les membres fondateurs de cette coalition sont Danone, Maersk, Mercedes-Benz AG, Microsoft, Natura & Co., Nike, Starbucks, Unilever et Wipro.

Une ONG compte également dans les rangs des membres fondateurs : Le Fonds de Défense de l’Environnement.

Le secrétariat de cette coalition est assuré par l’organisation internationale BSR (Business for Social Responsability).

Cette initiative n’est cependant ni unique, ni une première. Amazon a par exemple lancé dès 2019 son initiative « The Climate Pledge » visant à rendre toutes ses activités totalement neutres en matière de carbone d’ici 2040. Une initiative également dotée d’un fonds de 2 milliards de dollars pour supporter le développement de technologies et services visant la réduction des émissions de CO2. En Europe, l’ECF (European Climate Foundation) contribue également à aider les entreprises à innover pour réduire leurs émissions carbone.