Durant plus de 20 années de recherches, Nextflow Software et d’autres acteurs ont élaboré une nouvelle approche de la simulation des fluides dénommée SPV (Smoothed Particles Hydrodynamics) qui a séduit de nombreux secteurs industriels comme les constructeurs automobiles, les équipementiers, l’aéronautique …

Cette méthode vient compléter la plus traditionnelle FV (Finite Volume) en apportant rapidité et précision. Elle est particulièrement adaptée à l’études des écoulements complexes de fluides et elle permet aux ingénieurs d’obtenir des représentations sous la forme de mouvement de particules.

De plus, les simulations peuvent être lancées très rapidement, sans devoir passer par des phases de maillage manuel.

Avec SPH-flow Explorer et SPH-flow Designer, 2 nouveaux produits de sa gamme SPH, l’éditeur nantais Nextflow Software adresse tous les besoins des bureaux d’étude de l’industrie.

Explorer sera typiquement utilisé en phase exploratoire de pré-étude, lorsque des simulations rapides sont nécessaires pour guider et orienter les premiers choix de conception.

Le logiciel propose notamment des formulations incompressibles recommandées pour les écoulements très fragmentés, où le fluide est atomisé en gouttelettes ou jets, ou pour de longs écoulements.

Ou des formulations compressibles qui seront surtout utilisées lors de simulations impliquant des phénomènes physiques complexes et dynamiques brefs, tels que des chocs et impacts.

Nextflow estime qu’Explorer est de 5 à 100 fois plus rapide que des solveurs FV (sur des applications spécifiques adaptées à la méthode SPH).

Designer quant à lui permet d’obtenir des résultats de simulation fiables et aboutis, utiles pour des phases plus poussées d’étude et analyse d’un design. L’utilisation de modèles parmi les plus avancés de l’état de l’art de la recherche mondiale améliore la précision et l’ordre de convergence de la méthode. Même en en cas de phénomènes multi-physiques complexes : écoulements multiphasiques, tension de surface avec mouillabilité, interactions fluide-structure (Fluid-Structure Interactions – FSI), analyse thermique, cosimulation SPH-LBM (Lattice Boltzmann Method – LBM) ou SPH-FV…

SPH-Flow est dès à présent disponible pour stations de travail et petits serveurs, ainsi que pour des supercalculateurs/clusters de calcul haute performance. Une version coprocesseur graphique viendra compléter la gamme au début de l’année prochaine.