Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Bassem Asseh,Vice-Président des solutions Enterprise, EMEA chez GitHub

Dans les conditions très particulières et extrêmes que nous vivons, quel est l’élément ou le point qui a retenu votre attention ?



Bassem Asseh : L’une des convictions phares de GitHub est l’importance de la collaboration et l’intelligence collective. La crise que nous vivons actuellement (re-)met en lumière le fait que la coopération au niveau mondial est indispensable. Sur notre blog, nous avons recensé toutes sortes d’initiatives. Elles ont un objectif commun : elles proviennent de communautés mondiales de scientifiques, de représentants de gouvernements, de journalistes, de développeurs et de citoyens engagés et ont toutes pour but de comprendre le COVID-19 et de coordonner la meilleure réponse. Cette solidarité pour le bien commun donne de l’espoir – et démocratise davantage l’open source.

Avant de parler des solutions proposées par GitHub, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez organisé la vie de l’entreprise ? Après plus de six semaines de confinement et de télétravail, avez-vous déjà tiré des leçons ? La date du 11 mai a-t-elle changé beaucoup de choses pour vous ?

B.-A. : Depuis la création de GitHub, nous avons adopté le modèle du travail à distance qui fonctionne à merveille pour nous. A tel point que nous avons fermé notre bureau parisien parce que les collaborateurs ont préféré de travailler depuis chez eux.

Personnellement, je travaille à distance depuis dix ans, dont cinq à GitHub. J’ai plusieurs réunions par semaine avec des clients et partenaires européens, ainsi que nos réunions internes à GitHub avec des équipes en Europe et ailleurs. Je ne pense pas que le fait de travailler à distance ait créé des frictions dans nos relations avec nos clients ou partenaires. Je pense même que dans certains secteurs où le travail à distance n’était pas totalement accepté comme une norme, la situation actuelle contribuera à changer les mentalités et les usages. Elle décidera peut-être les acteurs économiques à adopter un mode de collaboration à distance.

En plus, le principal avantage est le fait que vous ne perdez plus de temps en déplacements inutiles. J’ai l’impression que le temps consacré aux déplacements lorsque des réunions en présentiel sont nécessaires est compensé par le temps que je gagne chaque jour à travailler à la maison. Cet équilibre est très précieux.

Vous avez proposé un accès gratuit à la plate-forme pendant la crise. Quelle expérience en avez-vous tirée et espérez-vous transformer ces clients gratuits en clients payants ?

B.-A. : Cet accès gratuit n’est pas seulement proposé pendant la crise, mais il s’inscrit dans la durée. Nous estimons que chaque développeur doit pouvoir avoir accès à GitHub et que le prix ne doit pas être un obstacle. Cela est très important pour GitHub, la maison de tous les développeurs. Je pense que cette annonce aura un impact positif pour chaque développeur dans le monde entier. Ces derniers peuvent désormais profiter des avantages et des outils fournis par GitHub, gratuitement, quelle que soit la taille du projet ou de l’entreprise. La communauté française des développeurs est en plein essor. Voilà pourquoi je suis convaincu que cette nouveauté va stimuler davantage la croissance, la collaboration et l’innovation.

En quelques mots, GitHub est un service web d’hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant le logiciel de gestion de versions Git. Le site assure également un contrôle d’accès et des fonctionnalités destinées à la collaboration comme le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités, la gestion de tâches et un wiki pour chaque projet. En un mot, des outils pour faciliter la gestion des logiciels et des personnes ? Est-ce cela ? Quelles sont les raisons pour les entreprises de faire appel à GitHub ?

En une phrase, GitHub est une plateforme de collaboration entre développeurs. Avec des milliards de lignes de code open source partagées par cette communauté profondément interconnectée, le logiciel écrit via GitHub en open source par les développeurs permet à d’autres développeurs d’avancer plus efficacement dans leur travail.

Sur les plateformes open source, de nombreuses personnes aux compétences diverses travaillent ensemble sur des projets de développement de logiciels. Parfois, des milliers de personnes, provenant de plusieurs régions géographiques et ayant des expériences diverses, partagent des idées et des bonnes pratiques. Il est essentiel de rassembler ce large éventail d’idées et de compétences pour stimuler l’innovation.

C’est exactement cette intelligence collective qui est intéressante pour les entreprises. Il ne faut pas oublier que le logiciel est au cœur de la révolution numérique (aujourd’hui, 99% des projets logiciels sont développés en utilisant l’open source). Les entreprises se sont elles aussi mises à adopter le concept “innersource” : la culture et la méthode de l’open source mais à l’intérieur de l’entreprise. Cette collaboration interne permet à des équipes issues de plusieurs filiales de travailler ensemble, d’innover plus vite, de proposer des solutions de qualité, etc.

Combien de projets et d’utilisateurs ? Quels types de projets et quels profils d’utilisateurs ? La répartition entre open source et logiciels propriétaires ? Quel est le business model de GitHub ?

B.-A. : Quelques faits et chiffres.

GitHub et les développeurs :

– Plus de 50 millions de développeurs sont inscrits sur GitHub.

– Plus de 44M de repositories créés l’année dernière. 44% de plus de développeurs ont créé leur premier repository en 2019 qu’en 2018.

GitHub en France

– La France est le 8e utilisateur de l’open source, selon le rapport Octoverse de 2019.

– La France est classée 7ème marché Entreprise.

– Les entreprises clientes en France comprennent entre autres ADEO, Société Générale, Décathlon et Engie.

Organisations

– Plus de 3 millions d’organisations réunissent des développeurs dans des repositories publics et privés sur GitHub. Les utilisateurs d’ »Enterprise Cloud » ont travaillé à eux seuls dans des organisations de plus de 70 pays différents dans le monde cette année. Par ailleurs, 32 entreprises du Global Fortune 50 construisent leurs logiciels sur GitHub Enterprise et près de 78 % des entreprises du Global Fortune 50 ont fait une contribution en open source.

Sécurité

– Au cours de l’année écoulée, plus de 12,3 millions d’alertes de sécurité ont été traitées par les développeurs, les responsables de la maintenance et les chercheurs en sécurité de toute la communauté.

– L’un des facteurs clés qui rendent l’open source si sûr est la responsabilité collective de la communauté en ce qui concerne le développement et le maintien d’un code sécurisé. Un aspect clé de cette responsabilité collective en matière de sécurité est le fait que les développeurs sont habilités à vérifier continuellement les vulnérabilités dans le cadre de la phase de développement et de test. Ils peuvent donc corriger ces vulnérabilités dans les premières étapes du cycle de développement des logiciels. Celles-ci peuvent ainsi être éliminées avant le déploiement du code en production.

Business model

– Le business model de GitHub est basé sur des abonnements payants permettant aux entreprises d’héberger des repositories privés de code source et de bénéficier de solutions avancées (surtout en termes de sécurité par exemple). C’est ainsi que nous finançons les repositories publics qui restent gratuits pour les communautés open source. Cela est très important pour nous. C’est également la raison pour laquelle nous avons choisi de rendre les fonctionnalités essentielles gratuites pour tous les développeurs. Comme nous l’avons indiqué, le prix ne devrait jamais être un obstacle pour développer !

A l’occasion de votre toute récente conférence virtuelle Satellite 2020, vous avez annoncé Codespaces, une nouvelle fonction très ambitieuse qui place un environnement de développement complet dans un navigateur. Qu’est-ce que ça apporte ?

B.-A. : Aujourd’hui, cinquante millions de développeurs utilisent GitHub. Codespaces a pour objectif de permettre à chaque développeur de contribuer facilement à un projet en automatisant le déploiement des environnements de développement. Auparavant, les développeurs qui voulaient participer à un projet devaient télécharger le code qu’ils voulaient améliorer puis configurer leur environnement de développement. Néanmoins, cette procédure qui paraissait simple s’avérait parfois plus compliquée que prévu. A cause de conflits entre les différents composants, la configuration pouvait prendre beaucoup de temps et décourager certains développeurs. Avec Codespaces, GitHub offre aux utilisateurs un environnement de développement hébergé dans le cloud, disponible via un navigateur web, et qui s’initialise en quelques secondes, directement dans GitHub. Il suffit au développeur d’appuyer sur un bouton qui est disponible directement depuis un repository. Les dépendances, les outils, les extensions et les fichiers nécessaires sont alors téléchargés en quelques secondes dans le cloud. L’utilisateur peut ainsi commencer à contribuer à un projet immédiatement. Dans un premier temps, pendant la phase bêta, GitHub Codespaces est disponible gratuitement. Il devrait être accessible ensuite via un système de paiement à la consommation.

Vous avez également annoncé GitHub Discussions pour les échanges entre développeurs ? Quelle est la différence par rapport aux outils existants ?

B.-A. : La collaboration est la raison d’être de l’open source. Il est donc essentiel pour les développeurs de disposer d’un environnement qui leur permet d’échanger facilement sur les différents aspects d’un projet et sur ses fonctionnalités. C’est d’autant plus important lorsqu’ils travaillent en équipe. Jusqu’à présent, ils discutaient en utilisant les issues et des pull requests, des outils qui n’étaient pas initialement prévus pour cela. Avec GitHub Discussions, les développeurs disposent désormais d’un espace entièrement conçu et dédié aux discussions. Les conversations se déroulent à l’intérieur même du repository d’un projet, c’est à dire là où l’utilisateur travaille déjà en communauté et là où se trouve le code.

GitHub Discussions est également envisagé comme une plateforme de Q&A pour l’entraide : les développeurs peuvent poser des questions sur le projet en cours et recevoir des réponses.

Vous venez de publier l’édition 2020 de votre rapport annuel Octoverse que vous avez qualifié de « An analysis of developer productivity, work cadence, and collaboration in the early days of COVID-19 ». Il semblerait que la période ait été plutôt favorable au développement de logiciels avec toutefois un risque plus important de burnout. Le confirmez-vous ?

B.-A. : En effet, dans le rapport intitulé « Octoverse spotlight », nous avons comparé les trois premiers mois de l’année 2020 avec les trois premiers mois de l’année 2019. Il en ressort trois constats phares :

– L’activité des développeurs a légèrement augmenté d’une année sur l’autre. Ces derniers ont travaillé de manière plus intense pendant la crise. Ils ont passé entre 30 et 60 minutes supplémentaires par jour sur GitHub et ont parfois débordé sur leurs week-ends.

– Ce temps passé supplémentaire peut être interprété de diverses manières. La gestion du quotidien pendant le confinement a pu nécessiter de nombreuses interruptions ou bien le travail a été parfois envisagé comme un remède à l’ennui pendant cette période anxiogène. Mais il peut également être expliqué par le fait que les développeurs ont voulu démontrer leur implication à leur employeur dans un climat d’incertitude économique ou que certains ont ressenti une pression pour accélérer la mise sur le marché des produits. Enfin, ils ont pu également obéir aux normes de l’équipe et pousser fréquemment afin de maintenir des cadences de livraison de logiciels rapides et stables.

– Si la productivité des développeurs s’est améliorée, il n’en reste pas moins que la gestion du quotidien en parallèle du travail a été source de stress pour nombre d’entre eux. Il est donc important de mettre en garde ces derniers, mais aussi leurs employeurs, contre l’épuisement professionnel.

Microsoft a racheté GitHub en 2018 pour la somme importante de 7,5 milliards de dollars. Quelle est la synergie entre les deux entités ? Ce rachat a-t-il changé le fonctionnement de GitHub ?

B.-A. : GitHub continue de fonctionner comme une entité totalement indépendante. Avec l’arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft, l’entreprise s’est de plus en plus tournée vers l’open source et les développeurs. Microsoft étant très bien implanté dans les grands comptes et ces entreprises souhaitant capitaliser de manière croissante sur l’excellence des process et de la culture open source, il est normal qu’il ait des synergies entre Microsoft et GitHub.