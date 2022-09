Les IA remplaceront-elles un jour les traducteurs ? Selon Vincent Godard, PDG du pionnier du secteur Systran, ce n’est pas leur vocation première même si c’est parfois déjà le cas sur certains usages où la qualité n’a pas besoin d’être maximale pour engendrer derrière les bonnes actions. Il est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Avec plus de 50 ans d’expérience, Systran est bien plus qu’un pionnier de la traduction par ordinateur. Il est la référence auprès de laquelle les autres se comparent. L’entreprise est connue pour ses solutions professionnelles de traduction avancées et sécurisées, capables de prendre en contre le jargon des différents secteurs économiques et industriels. Des solutions qui facilitent la collaboration internationale, la production de contenu multilingue, le support client, l’investigation électronique, l’analyse de données multisources, le commerce électronique, le e-learning, et bien plus encore.

Vincent Godard, PDG de Systran, est notre invité de la semaine. Avec Guy Hervier, il évoque les spectaculaires progrès de la traduction par ordinateur et le rôle fondamental joué par les modèles IA. Il revient sur les atouts de sa solution face à la concurrence des Google Translate et Bing Translate, sur son offre on-premise essentielle à certains secteurs critiques, sur les capacités assez uniques de personnalisation du moteur Systran et sur la diversité des cas d’usage de la traduction automatique…



