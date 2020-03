Cette semaine, pour notre rendez-vous l’invité de la semaine d’un format particulier, InformatiqueNews a le plaisir de recevoir Thierry Lottin, Directeur Général de Veeam France.

Dans les conditions très particulières et extrêmes que nous vivons, quel est l’élément ou le point qui a retenu votre attention ?

Comment ne pas parler de la situation de crise que nous vivons actuellement, qui est sans précédent par sa nature et son ampleur ? Aucun pays n’y est préparé, et pourtant tout le monde, sans exception, est touché. Les gouvernements et les entreprises incitent les citoyens et les employés à travailler à domicile, la continuité d’activité est donc plus importante que jamais. Les services informatiques sont soumis à une pression croissante pour s’assurer que les données restent disponibles et protégées à tout moment.

Cependant, rien n’est plus important pour nous que la santé et la sécurité de nos employés, clients et partenaires, et le bien-être de la communauté. C’est pourquoi Veeam s’engage à maintenir la continuité des activités et la protection des données pour tous.

Avant de parler de Veeam, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez organisé la vie de l’entreprise ? Etes-vous passé totalement ou partiellement en télétravail ? Sur une échelle de 0 à 100, quel est votre niveau de fonctionnement ?

Chez Veeam, nous avons imposé une politique de travail à domicile pour limiter la propagation potentielle de l’infection ; ce n’est pas inhabituel pour Veeam, car la majorité de nos employés travaille de toute façon à distance, mais pour assurer la santé et le bien-être de chacun, nous avons fermé nos bureaux jusqu’à nouvel ordre et demandé à chacun de télétravailler. Nos équipes se montrent très créatives dans cette nouvelle façon de travailler et s’adaptent à cette « nouvelle normalité » ; c’est une belle source d’inspiration. Cette créativité s’illustre, par exemple, au niveau des appels vidéo, avec un thème proposé pour chaque appel – porter du vert, faire la réunion avec ses enfants. Cela a vraiment permis de maintenir une très bonne ambiance et de galvaniser les équipes.

Cependant, il est important de noter qu’en plus de continuer à mettre en œuvre nos processus de continuité d’activité, Veeam fonctionne normalement. Les partenaires et les clients continuent à recevoir le même niveau de service auquel ils sont habitués, et nous tirons parti de toutes les technologies à notre disposition pour engager et soutenir notre écosystème…

Juste avant la crise du Coronavirus, Insight Partners a finalisé l’acquisition de Veeam pour un montant de 5 milliards de dollars. Quel est le principal objectif de cette initiative ? Est-ce en priorité de s’implanter plus solidement sur le marché américain ? D’ailleurs, Veeam va transférer son siège social de la Suisse vers les Etats-Unis.

L’objectif principal de cette acquisition est de poursuivre l’expansion et la croissance déjà impressionnantes de la société, tout en devenant une société américaine avec des actionnaires américains. Veeam est le leader incontesté du marché de la sauvegarde et de la gestion des données dans le cloud depuis plus de dix ans, avec plus de 375 000 clients et plus d’un milliard de dollars de commandes. La croissance et la rentabilité de l’entreprise, associées à l’énorme opportunité de marché qui l’attend, ont rendu cette acquisition évidente. Grâce à cette acquisition, Veeam va pouvoir accélérer radicalement sa croissance durant dans l’acte II de la société (centrée sur le cloud hybride), ouvrir de nouvelles opportunités de marché et devenir l’acteur dominant du secteur pour les années à venir.

En février, vous avez annoncé la version Veeam Availability Suite v10. Parmi les nouveautés de cette version, on peut notamment mentionner une protection des fichiers en environnement NAS, une protection renforcée contre les ransomwares et la restauration instantanée de machines virtuelles multiples (Multi-VM Instant Recovery) afin d’automatiser la reprise après sinistre. Pouvez-vous expliquer en quoi cette nouvelle version est majeure et que va-t-elle changer pour les entreprises ?

La v10 de Veeam Availability Suite (VAS) est la solution la plus robuste du marché pour la gestion et la protection complète des données dans les environnements de cloud hybride. C’est la release la plus importante de l’histoire de Veeam et elle comprend plus de 150 nouvelles améliorations, dont une protection moderne des données de fichiers pour le Networked Attached Storage (NAS), Multi-VM Instant Recovery pour automatiser la reprise après sinistre et une protection grandement améliorée contre les ransomwares. Elle simplifie la sauvegarde hors site et assure une protection complète des données contre les ransomwares et les menaces de sécurité internes grâce à l’intégration étendue du stockage d’objets S3 et aux sauvegardes immuables. La possibilité de copier immédiatement les fichiers de sauvegarde sur le stockage objet permet à nos clients de suivre la règle Veeam du 3-2-1, à savoir créer trois copies des données les plus importantes, utiliser au moins deux supports différents et s’assurer qu’une copie est toujours stockée hors site. En effet, dès que ces données sont écrites sur l’espace de sauvegarde local, elles sont immédiatement copiées sur le stockage objet immuable. Avec VAS v10, Veeam étend encore son leadership dans la gestion des données dans le cloud, en fournissant une protection avancée pour toute application, toute donnée dans le cloud. La vision de Veeam est d’apporter simplicité, flexibilité et fiabilité pour aider les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

On l’a un peu oublié mais Veeam est en fait la prononciation de l’acronyme VM pour Virtual Machine. Mais les infrastructures intègrent de plus en plus les containers. Comment les supportez-vous ? Comment voyez-vous la coexistence entre ces deux technologies : VM et Containers ? Aujourd’hui, Veeam a la capacité de protéger la configuration des containers et de Kubernetes. Plus précisément, du point de vue de Kubernetes, le nœud maître, qui orchestre les containers, concentre toutes les données de configuration, y compris les éléments comme les nodes, les configurations d’applications et les paramètres réseau. Kubernetes peut fonctionner sur différentes plateformes, et donc cette protection peut être obtenue grâce à nos options de sauvegardes images existantes. Le prochain défi à l’avenir pour Kubernetes et les charges de travail containers portera sur les données et les applications dites « stateful » et comment les protéger différemment de la façon dont nous le faisons aujourd’hui grâce à des sauvegardes en mode image.

La version 10 renforce l’intégration de Veeam aux services Cloud de Microsoft avec Veeam Availability Suite, Veeam Backup pour Office 365 et Veeam Backup pour Azure. Comment articulez-vous votre offre sur les différents clous publics ? Veeam se présente comme un éditeur de solutions de sauvegarde pour la gestion des données dans le cloud ? Comment abordez-vous le multicloud ou le cloud hybride ?

Veeam Backup pour Microsoft Azure et Veeam Backup pour Microsoft Office 365 sont des offres distinctes, conçues pour spécifiquement protéger les données dans le cloud de Microsoft, nativement, et pouvoir en conserver une copie de secours, hébergée par exemple dans son propre datacenter en cas de besoin. De son côté, Veeam Availability Suite v10 s’adresse de façon beaucoup plus large à la protection des principaux environnements de production de nos clients, incluant leurs infrastructures virtuelles sur vSphere, HyperV ou AHV ainsi que les clouds de Microsoft et Amazon. L’atout de cette solution réside dans la portabilité des sauvegardes entre ces différents environnements, permettant une mobilité des instances entre tous ces clouds publics et privés. Notre solution permet de protéger efficacement et depuis un point unique les clouds hybrides et les déploiements multi-cloud, garantissant la protection et la mobilité des workloads où qu’ils se trouvent.

Pouvez-vous mentionnez deux ou trois cas d’entreprises clientes françaises représentative de votre offre ?

Carglass, le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitres automobiles, qui est un bon exemple de notre partenariat avec Exagrid et illustre parfaitement les avantages qu’offre la solution de sauvegarde et de réplication Veeam. L’intégration native entre Veeam et ExaGrid permet à Carglass d’obtenir des performances optimales des solutions combinées, pour une meilleure protection de leurs données et une meilleure qualité de service, cruciale pour la diversification des activités de Carglass.

Je pense que le témoignage d’Euralis est également très pertinent. En tant que groupe coopératif agricole et agroalimentaire situé dans le sud-ouest de la France, Euralis était à la recherche d’une nouvelle solution de sauvegarde capable de garantir la protection et la disponibilité de ses données. En adoptant Veeam Availability Suite et ses fonctionnalités améliorées de sauvegarde et de restauration, ainsi que les fonctionnalités avancées de monitoring, de reporting et de planification de la capacité au sein de Veeam ONE, Euralis bénéficie d’un excellent niveau de rapidité, de fiabilité et d’évolutivité, en ligne avec les besoins de la coopérative et sa politique ambitieuse d’expansion internationale.

Enfin, Airbus Defence & Space, pionnier mondial de la conception, de la fabrication, et de la mise à disposition de solutions et produits aérospatiaux, est une très belle illustration des nouvelles capacités offertes par la v10.

En choisissant Veeam Backup & Replication V10 pour protéger les données critiques de télémétrie spatiale et en assurer la disponibilité ininterrompue et fiable au travers des années, Le Toulouse Satellite Operations Center (TSOC) d’Airbus Defense & Space, peut ainsi garantir un service performant et de qualité sur l’ensemble de la durée de vie du satellite (15 à 25 ans) grâce à :

– Des données de télémétrie fiables et pouvant être restaurées, permettant d’assurer un service de support continu de la flotte des satellites

– Des temps de restauration de VM ultra-rapides, réduits à seulement 20 minutes contre ½ journée précédemment

– Une extension du périmètre de l’activité de l’entreprise avec l’hébergement IAAS de plus en plus de projets et des solutions optimisées et efficaces de stockage parmi les services partagés.