La cybermenace est une réalité pour toutes les organisations. Si, pendant plusieurs années, l’on pouvait penser que seules les entreprises privées étaient concernées, l’actualité récente nous a montré que ce n’est plus le cas. Hôpitaux, universités et collectivités locales ont désormais rejoint le club des cibles choisies par les cyberpirates.

Pour évoquer ce nouveau contexte et faire le point sur ces nouvelles menaces nous recevons sur notre plateau un expert, Flavien Vivier, Senior Sales Engineer Southern & Eastern Europe de Blackberry.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Flavien Vivier évoque un mot sur l’évolution Blackberry qui l’entreprise, d’abord connus pour ses terminaux a évolué ces dernières années pour devenir un acteur de premier plan de la cybersécurité.

Thomas Pagbe et Flavien Vivier poursuivent leur échange pour aborder les points suivants :

04:09 Quelles sont les nouvelles cibles des cyber pirates ?

08:27 Contre quel type de menaces et d’organisations entreprises et acteurs publics doivent désormais se protéger ?

11:29 Il apparaît que certains secteurs sont plus visés que d’autres. Pourquoi le retail est-il une cible privilégiée ?

15:52 On parle beaucoup de deux menaces, Emotet et Kovter, peut-on les définir et pourquoi le trojan Kovter affecte-t-il particulièrement les entreprises numériques ?

19:59 BlackBerry vient de l’univers mobile ,à quels défis sont confrontés les terminaux mobiles ?

25:07 L’internet des objets offre aux attaquants de nouvelles cibles. Quels problématiques cela pose-t-il aux entreprises ?

26:05 Les véhicules connectés constituent eux aussi de nouvelles cibles. Quelles sont les faiblesses de ces véhicules et comment l’industrie peut-elle renforcer la sécurité de ces véhicules ?

29:44 Enfin un mot sur l’organisation MITRE ? La différence par rapport aux autres organismes ?

31:36 Le MITRE a imaginé, dans son rapport deux scénarii d’attaque, quels sont-ils ?

33:35 Quelles tendances les entreprises, hôpitaux et collectivités devront-ils surveiller ?

35:49 Pour conclure sur une dernière tendance, la montée en puissance du Crimeware As A Service, pourquoi s’inquiéter de ce qui s’apparente a une solution de piratage sur étagère ?

