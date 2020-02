Nutanix Karbon, c’est l’implémentation de Kubernetes au-dessus de l’infrastructure hyperconvergée de Nutanix. Certifié CNCF (Cloud Native computing Foundation, qui veille au devenir de Kubernetes, Prometheus et Envoy), Karbon simplifie la mise en service, les opérations et la gestion du cycle de vie de Kubernetes tout en exploitant pleinement les avantages en matière de performance et de résilience de l’infrastructure Nutanix Enterprise Cloud.

Typiquement, l’un des aspects les plus exigeants et critiques de Kubernetes est le besoin d’un stockage persistant performant. Avec Karbon, chaque cluster Kubernetes Karbon est déployé avec le pilote Nutanix CSI (Container-Storage-Interface), qui s’intègre aux briques Nutanix Volumes, Nutanix Files, et Nutanix Objects pour un stockage facile et persistant.

Avec Karbon, le déploiement d’un cluster Kubernetes se fait en un clic, tout comme l’ajout de nouveaux nœuds et de nouvelles ressources à la volée. En outre Karbon est un peu plus qu’une implémentation native de Kubernetes : la brique intègre tous les outils de monitoring, de logs et d’alertes. Ainsi, Prometheus, ElasticSearch, Fluent Bit et Kibana (EFK Stack) sont aussi déployés en un clic sur chaque cluster Karbon.

Aujourd’hui, Nutanix annonce la disponibilité de Karbon 2.0. Plusieurs nouveautés sont au menu dont les trois plus importantes sont une totale intégration à l’interface d’administration Nutanix Prism Central (et par voie de conséquences le support d’Active Directory pour la gestion des droits d’accès à Karbon), le déploiement des clusters dans des sites physiquement isolés (air-gapped) sans accès Internet, et surtout les mises à jour instantanées en 1 clic.

En effet, la gestion du cycle de vie de Kubernetes a traditionnellement été l’un des aspects les plus difficiles dans l’exploitation de grands environnements. Avec Karbon 2.0, il devient possible de mettre à jour un cluster Kubernetes (en plus des mises à jour du système d’exploitation déjà disponibles dans version 1.0) en un seul clic et sans avoir à redéployer les clusters ou les applications.

« Kubernetes, avec son écosystème croissant de technologies natives dans le cloud, évolue à un rythme effréné. Il devient ainsi de plus en plus difficile de fournir les ressources nécessaires aux applications natives dans le cloud sans s’enliser dans la complexité de Kubernetes. Rien que l’an dernier on a vu, quatre nouvelles versions importantes de Kubernetes (1,14 à 1.17) », rappelle James Karuttykaran, Directeur Technique, Europe du Sud, Nutanix. « Ce rythme d’innovation impose aux responsables informatiques un sprint constant pour rester à jour des nouvelles capacités de Kubernetes, pourtant déjà très sophistiquées. C’est pour répondre à cette complexité que Nutanix a lancé Karbon et vient d’annoncer sa mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités qui simplifient encore plus le déploiement et la gestion de cet incontournable. »