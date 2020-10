Presque un an, jour pour jour, après avoir été annoncée et présentée lors de « .NEXT Europe 2019″, la version 2.0 de Nutanix ERA arrive enfin en « general availability ».

ERA est sans aucun doute l’une des briques les plus originales et les plus étonnantes de la plateforme de cloud hybride Nutanix.

ERA est une solution de DBaaS, autrement dit de Database as as Service, qui simplifie à l’extrême le déploiement des bases de données, leur patching mais également leur sauvegarde grâce à une fonctionnalité façon « Time Machine » s’appuyant sur la gestion intelligente du stockage de Nutanix HCI.

Jusqu’ici, cette solution multi-bases de données prenait en charge Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB et MongoDB. À cette liste s’ajoute, avec la version 2.0, le support étendu des bases Postgres et SAP HANA.

Nutanix ERA 2.0 s’enrichit d’une gestion des déploiements multiclusters et permet des déploiements à grande échelle sur de multiples datacenters tout en conservant ses caractéristiques uniques de provisioning, de clonage et d’application de correctifs en un clic.

En outre, grâce à ces améliorations, la solution adopte une approche multicloud. Les entreprises peuvent désormais s’appuyer sur ERA 2.0 pour déployer et administrer des bases de données sur plusieurs clouds avec un outillage, des normes et des politiques de sécurité unifiés et cohérents. Cela leur permet de choisir le bon cloud pour chaque base de données afin de maximiser l’agilité et de minimiser les coûts.

En plus de simplifier l’exploitation, de réduire les coûts et d’offrir une mobilité transparente des données entre clouds, Era 2.0 s’ouvre à de nouveaux cas d’usage comme l’utilisation du cloud public pour le débordement, le test et le développement, la remédiation et l’optimisation à distance des performances des bases de données.

La sortie de cette version 2.0 permet également à Nutanix de s’associer à HCL Technologies pour proposer aux entreprises une offre commune entièrement managée et dénommée Skale DB.