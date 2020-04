L’hyperconvergence a rapidement conquis du terrain avec un cas d’usage bien identifié : les infrastructures VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Et le succès de Nutanix à ses débuts doit beaucoup à cet usage.

Depuis l’hyperconvergence a acquis ses lettres de noblesse et a largement démontré ses capacités à héberger n’importe quel type de workload y compris les plus exigeants comme SAP.

Et Nutanix est devenu bien plus qu’un fabricant d’appliances hyperconvergées, s’affirmant désormais comme le principal concurrent de VMware dans la fourniture d’une solution universelle d’infrastructure de cloud privé et hybride.

Pour autant, l’éditeur n’en a pas oublié ses premiers succès. Conscient des atouts indéniables de performance, simplicité et montée en charge de sa plateforme dans les scénarios VDI, Nutanix annonce une nouvelle offre « FastTrack for VDI ».

Une offre assez opportuniste. Sylvain Siou, vice-président Systems Engineering EMEA, reconnaît qu’en cette période d’incertitudes, « nos clients ont demandé de l’assistance pour s’adapter et maintenir la continuité de leurs activités avec une capacité accrue de travailler à distance ».

En matière de VDI, les entreprises ont toujours rencontré des difficultés à passer linéairement de centaines à des milliers de postes virtuels. Le cœur hyperconvergé de Nutanix répond à cette problématique.

Nutanix FastTrack pour VDI est une offre de prestation de services permettant d’équiper des milliers d’employés à distance en un temps record, avec une installation et un déploiement des postes de travail virtuel en 5 jours ouvrables. Elle aide les entreprises à fournir un accès distant, sécurisé et transparent, aux applications professionnelles et aux ordinateurs de bureau dont leurs collaborateurs ont besoin. Les clients pourront exploiter leur hardware existant, sélectionner du hardware Nutanix, ou exploiter des infrastructures cloud managées par les partenaires MSP (Managed Services Provider) tels que Cyxtera.

