Nutanix continue de faire évoluer le cœur de sa plateforme hyperconvergée qui sert de fondation à sa solution d’infrastructure cloud privé/cloud hybride (Nutanix Enterprise Cloud).

AOS évolue ainsi en version 5.17 avec des fonctionnalités centrées autour de la reprise d’activité et pensées pour rendre encore plus simple la mise en œuvre des PRA grâce à une automatisation plus poussée que l’on soit sur des scénarios très complexes multisites ou à l’inverse des scénarios minimalistes sans « availability zone ».

L’une des principales nouveautés est à chercher du côté de l’hyperviseur maison AHV. La nouvelle version supporte désormais nativement la réplication synchrone (en plus de la réplication asynchrone et de la réplication « near sync » déjà proposées depuis longtemps).

L’intérêt principal de cette réplication synchrone est de permettre en un clic une réplication entre deux clusters au sein d’une même zone de disponibilité avec une totale exactitude entre les clusters. Un moyen simple et efficace de servir une très haute disponibilité pour les charges les plus critiques (comme les bases de données, la virtualisation de serveurs critiques au business ou encore du VDI dans des domaines nécessitant une totale disponibilité des machines).

De l’autre côté du spectre RPA, AOS 5.17 simplifie grandement la gestion de reprise après un sinistre multisites. Comment se remettre rapidement d’une panne simultanée de deux ou plusieurs centres de données tout en maintenant les applications et les données à la disposition des utilisateurs ? Mettre en place de tels scénarios a toujours été complexe, quelle que soit la solution d’infrastructure. Il faut souvent déployer un ensemble de technologies disparates et faire preuve d’imagination et d’ingéniosité avec, au final, une complexité intrinsèque coûteuse et peu rassurante sur le long terme. Or ces scénarios sont finalement plus fréquents qu’on ne le croit notamment dans des secteurs très réglementés comme les services financiers, la santé et les services d’urgence. AOS 5.17 introduit une nouvelle technologie d’automatisation avancée pour éliminer la complexité de l’installation et de l’orchestration continue de tels plans de reprise.

Autre amélioration, la technologie de réplication « Near Sync » de Nutanix a été optimisée et supporte désormais un RPO d’environ 20 secondes contre 60 secondes précédemment. En outre « Near Sync » peut désormais être utilisée pour l’implémentation de Metro Availibility sous ESXi.

Enfin, AOS 5.17 et la nouvelle version de PRISM Central qui l’accompagne offrent davantage de flexibilité et de contrôle sur le processus de récupération de bout en bout avec un contrôle plus granulaire (VM par VM) pour focaliser les ressources PRA sur les applications les plus critiques.

Bref, cette version d’AOS 5.17 est une mise à jour centrée sur les problématiques de « Disaster Recovery » et sur les moyens de les rendre plus simples et plus efficaces. « Le maintien de la continuité des activités est une priorité pour tous les types d’entreprises et d’organisations » rappelle Sylvain Siou, VP Systems Engineering EMEA de Nutanix. « Toutefois, la plupart des entreprises s’appuient sur des plans de reprise après sinistre personnalisés et artisanaux pour se prémunir contre les défaillances informatiques à l’échelle du système. Nutanix propose désormais des solutions de PRA automatisées et faciles à déployer, conçues pour fournir des applications qui doivent toujours être disponibles ».

Rappelons pour être complet que Nutanix propose également une solution DRaaS (Disaster Recovery as a Service) dans le cloud sous le nom de Nutanix Xi Leap qui devrait elle aussi tirer profit des améliorations apportées au cœur de la solution HCI de Nutanix.