Alors que les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations et leurs dépenses informatiques en cette période de crise, Nutanix lance de nouvelles fonctionnalités pour les aider à automatiser la gestion des infrastructures, des applications et du cloud, et annonce une intégration renforcée de sa plateforme cloud privée/hybride avec le leader des workflows IT, ServiceNow.

Cette intégration se retrouve notamment dans Nutanix Calm 3.0, la solution d’automatisation et de management orientée DevOps de l’éditeur. Outre la gestion du cycle de vie des applications (avec la gestion des mises à jour, des correctifs, des extensions, etc.) de Calm 3.0, les entreprises vont bénéficier des flux de validation et des capacités d’audit de ServiceNow. Cette nouvelle version de Calm permet aussi aux équipes DevOps d’automatiser facilement les charges de travail sur les infrastructures hybrides de leur entreprise et apporte une vraie solution Infrastructure-as-a-Code (IaC). Un langage dédié (DSL) basé sur Python permet de décrire les plans de déploiement dans un code aisément interprétable par un humain et de gérer les scénarios de déploiement d’application les plus complexes.

Mais l’intégration de Nutanix à ServiceNow ne s’arrête pas à Calm. Les utilisateurs de Nutanix Prism Pro peuvent désormais répondre aux alertes et incidents d’infrastructure directement depuis le portail ServiceNow. Les alertes et incidents apparaissent sous forme de tickets dans l’interface de ServiceNow.

Par ailleurs, cette intégration renforcée s’étend désormais aussi à Nutanix Xi Beam (l’outil de management et d’optimisation d’un cloud hybride) pour permettre aussi aux entreprisess de simplifier et optimiser la gestion des dépenses sur le cloud public mais aussi d’adopter de bonnes pratiques de sécurité. Typiquement, elles pourront limiter la consommation involontaire de ressources dans le cloud public par exemple. Elles pourront aussi intégrer automatiquement les politiques d’optimisation des coûts et de sécurité de Nutanix Xi Beam dans les workflows existants de ServiceNow, grâce à la création automatique de tickets basés sur les recommandations de réduction des coûts et les alertes de vulnérabilité (tickets générés par Xi Beam).

« Alors que les équipes informatiques se concentrent sur la fourniture de solutions pour le télétravail, elles ont parfois du mal à soutenir l’entreprise de manière plus large, car elles sont à court de temps et de ressources » explique Rajiv Mirani, CTO de Nutanix. « Cette intégration renforcée avec ServiceNow, ainsi que la suite plus large de solutions d’automatisation de Nutanix, permettra aux équipes informatiques de réduire le temps qu’elles passent à la gestion quotidienne de leur infrastructure cloud, et de leurs applications, afin qu’elles puissent se concentrer sur le soutien aux métiers ».