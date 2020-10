Nutanix University, la structure de formation et de certification de l’éditeur, propose de nouveaux cursus pour l’acquisition des compétences et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre, la gestion, l’optimisation de ses solutions cloud hybride.

Les cours, accessibles dans les prochaines semaines, se répartiront dans 4 domaines principaux:

– Digital HCI Services pour l’infrastructure multicloud.

– Data Center Services pour ce qui concerne les services de stockage des données, la sécurité et la gouvernance, et la continuité des activités.

– DevOps Services pour l’automatisation multicloud et l’automatisation des bases de données (Nutanix Era).

– Et enfin, Desktop Services pour tout ce qui concerne le end user computing avec notamment Xi Frame.

Les programmes de formation et de certification proposés par Nutanix University sont organisés pour apporter flexibilité et liberté aux apprenants. Grâce à des cours en ligne de taille réduite, les participants peuvent suivre les formations et accéder aux certifications à leur propre rythme, ou opter pour un modèle plus traditionnel mettant en avant l’engagement et l’interaction d’une classe dirigée par un instructeur.

Les formations sont divisées en modules distincts, ce qui permet aux participants d’approfondir un contenu spécifique ou de passer outre ce qu’ils savent.

Les ressources pédagogiques nécessaires, références, PDF et vidéos, sont mises à disposition par Nutanix.

En plus des trois niveaux de compétences actuels des certifications Nutanix – Professional (NCP), Master (NCM), and Expert (NPX) – l’offre élargie comprendra désormais une certification « Associate » (NCA), un programme de base pour construire une carrière dans la technologie multicloud.

Inder Sidhu, VP chez Nutanix, indique : « Notre programme offre de nouvelles options de personnalisation, afin que les clients et les partenaires puissent établir un plan de développement professionnel qui corresponde au mieux à leur carrière ».