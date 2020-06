Nutanix Xi Frame est sans aucun doute l’une des offres DaaS (Desktop as a Service) du marché les plus conviviales et les plus universelles. Dans un contexte où le télétravail va se renforcer dans la plupart des entreprises, une telle solution permet d’apporter des réponses simples à la problématique d’accès sécurisé aux applications et données de l’entreprise.

Rappelons que Xi Frame permet aux entreprises d’exécuter des bureaux virtuels sur l’infrastructure de leur choix : Azure (en tirant notamment profit de Windows Virtuel Desktop), Google Cloud Platform, AWS mais aussi sur les infrastructures Nutanix au sein du datacenter de l’entreprise.

Selon Nutanix, « Xi Frame supprime les problématiques normalement associées à la gestion du travail à distance tout en permettant de déployer en moins d’une heure des espaces de travail virtuels sécurisés, tant pour les employés que pour les clients. Elle aide les entreprises à minimiser les frais de gestion pour le déploiement de leurs postes de travail et de leurs applications ».

Une grande souplesse qui a largement été mise à contribution durant le confinement par les clients de la société. Xi Frame a en effet réalisé un trimestre record et a par ailleurs généré environ 20 % des nouveaux projets soumis à Nutanix au cours du premier trimestre 2020. « La situation actuelle a poussé de nombreuses entreprises à adopter le travail à distance même lorsqu’elles ne disposaient pas des éléments de base pour le faire. Nutanix Xi Frame était particulièrement bien placé pour répondre à ces besoins » explique Nikola Bozinovic, VP and GM Desktop Services chez Nutanix.

Xi Frame a fait ses débuts sur le cloud avant d’offrir l’an dernier le support de AHV pour soutenir les déploiements du site des clients.

Aujourd’hui, l’entreprise annonce plusieurs améliorations à sa solution DaaS :

* Une expérience fluidifiée sous AHV grâce à une nouvelle version du Cloud Connector Appliance qui simplifie le déploiement et l’introduction d’une « Streaming Gateway Appliance (SGA) », un reverse proxy sécurisé spécialement adapté au protocole particulier de la solution (Frame Remoting Protocol, FRP).

* Un profil d’entreprise façon BYOD : Xi Frame prend désormais en charge les ordinateurs de bureau non attachés à un domaine. La fonction de profil d’entreprise, activable par une simple intégration en un clic, est fournie via un partenariat avec Liquidware et son innovante solution AWM de gestion adaptative des espaces de travail (Adaptative Workspace Management).

* Un support des applications Windows sous forme de PWA : Xi Frame prend désormais en charge la conversion automatique des applications Windows en applications PWA (Progressive Web App) multiplateformes. Ainsi, les applications Windows diffusées en streaming par Xi Frame depuis le cloud peuvent fonctionner sur les appareils Windows, mais aussi sur ChromeBooks et d’autres appareils dotés d’un navigateur (et du support des PWA). Plutôt que d’utiliser un navigateur Web pour accéder au bureau à distance, les administrateurs peuvent mettre à disposition le « player Xi Frame » sous forme d’application PWA et le relier à une application Windows donnée. Une fonctionnalité plutôt bien vue et qui permet d’offrir le vrai office à des terminaux ChromeBooks par exemple.

Autant d’améliorations qui rendent la solution Xi Frame encore plus intéressante. Une solution que nous vous proposons de découvrir en vidéo et en moins d’une minute…