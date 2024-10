Partenaire de proximité dans la conception et l’infogérance d’infrastructures sécurisées et de cloud souverain, NXO accompagne les professionnels de santé dans l’évolution de leur gouvernance Cybersécurité et renforce la cyber-résilience des acteurs de la santé dans le cadre du programme CaRE.

Face à la montée en puissance des cyberattaques qui menacent nos services de santé, NXO passe à l’offensive. Expert en infrastructures sécurisées et cloud souverain, l’entreprise mobilise son savoir-faire pour renforcer la cybersécurité du secteur médical. Partenaire de proximité, NXO s’engage pleinement dans le programme CaRE (Cybersécurité Accélération et Résilience des Établissements), une initiative ambitieuse visant à renforcer les défenses numériques des établissements de santé.

Orchestré par des acteurs clés tels que l’ANSSI, la DGOS, les ARS et les GRADeS, le programme CaRE se positionne comme un bouclier numérique pour le secteur médical. Avec une enveloppe conséquente de 750 millions d’euros sur 2023-2027, CaRE propulse les structures médicales vers une nouvelle ère de résilience face aux cybermenaces, garantissant ainsi la continuité des soins.

NXO, certifié ExpertCyber par Cybermalveillance.gouv.fr, déploie un arsenal de solutions de sécurité dans le cadre de CaRE. Son service SOC (Security Operations Center) se distingue comme une véritable tour de contrôle, scrutant et analysant en temps réel les incidents de sécurité pour une riposte éclair face aux cyberattaques.

« Nous sommes fiers de nous positionner comme un partenaire de confiance pour les professionnels de santé qui sont fortement exposés au cyber risque. Nous sommes en capacité de les accompagner dans leurs projets cyber en leur proposant une offre de service globale et reposant sur les règles de l’art, » explique François Guiraud, porte-parole de NXO.

En s’engageant ouvertement et pleinement dans le programme CaRE, NXO consolide sa position de leader dans la protection des infrastructures critiques médicales. L’entreprise contribue ainsi à renforcer la sécurité d’un secteur très fortement attaqué mais souvent considéré comme en retard en matière de pratiques modernes et d’infrastructures de cybersécurité.

