L’année dernière, la productivité annuelle au Royaume-Uni a chuté de la plus rapide des façons depuis cinq ans. Par ailleurs, la productivité mondiale sur le lieu de travail s’est également affaiblie. La croissance annuelle de la production par travailleur étant passée de 2,9% à 2% au cours de la dernière décennie.

Cela a provoqué non seulement une baisse de l’implication des employés, mais aussi de la croissance économique. Les entreprises doivent réfléchir à leurs activités actuelles et être ouvertes à changer leur façon de travailler. Il est tout aussi essentiel que les entreprises soient à l’écoute de leurs employés.

Les équipes très mobilisées seraient 21% plus productives que leurs homologues moins impliqués. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, la technologie est un facteur vital pour l’implication des employés, la productivité et même l’acquisition et la rétention des talents.

Selon Microsoft, une écrasante majorité (93%) des millénials déclare qu’une entreprise disposant de technologies, de services et de solutions de pointe est un paramètre important dans le choix d’un emploi.

Les progrès en matière de technologie offrent des avantages pour les entreprises, en améliorant l’efficacité des opérations commerciales et en accroissant l’engagement des employés, la flexibilité et, au final, la productivité. Par exemple l’adoption de la technologie des objets connectés est en pleine croissance. Cette industrie devrait atteindre 54 milliards de dollars en 2023.

Aujourd’hui, lorsque nous pensons à la technologie des objets connectés, nous ne nous contentons plus de l’associer aux consommateurs. Il existe également une opportunité importante pour les entreprises de profiter de cette tendance croissante.

Bien qu’elles ne soient pas encore largement adoptées, les technologies liées aux objets connectés, telles que les lunettes de réalité virtuelle assistés, devraient avoir un impact important sur les industries fortement tributaires des travailleurs sur site et sur le terrain, tels que l’entreposage, la fabrication, les soins de santé, l’aérospatiale et l’automobile.

Alors, qu’est-ce que la réalité assistée ? Et comment alimentera-t-elle la prochaine phase d’augmentation de la productivité au travail ?

Réalité assistée (AR)

L’AR fait référence à la projection d’informations dans le champ de vision d’un utilisateur, tout en lui permettant de travailler les mains libres. Elle diffère de sa cousine peut-être mieux connue, la réalité augmentée, car elle ne change pas ce que l’utilisateur voit, mais ajoute seulement une couche supplémentaire d’informations dans sa vision périphérique à travers des diagrammes, des textes ou des vidéos. Les industries qui dépendent des travailleurs sur site et sur le terrain adoptent de plus en plus des lunettes intelligentes en réalité assistée pour donner plus d’autonomie aux travailleurs et rationaliser les flux de travail.

Par exemple, dans la fabrication, il n’est pas rare que les gammes de produits changent plusieurs fois, que plusieurs variantes d’un produit fassent partie de la même production, ou même que différents produits appartiennent à la même gamme. Il est donc essentiel pour les employés d’un entrepôt de savoir quel produit ils traitent et quelles sont les instructions pertinentes pour l’assemblage. Faire correspondre les deux peut prendre beaucoup de temps et peut engendrer une erreur humaine qui ralentirait finalement l’employé si le mauvais manuel était sélectionné.

Les lunettes intelligentes de réalité assistée offrent une solution mains libres, plus rapide, qui garantit que les employés utilisent les informations correctes pour un travail donné. Le personnel travaillant dans l’entrepôt peut utiliser la caméra intégrée ou un scanner manuel pour identifier rapidement les instructions pertinentes liées à un code à barres ou à un produit. Ils peuvent aussi recevoir les mises à jour du processus de fabrication et même appeler un superviseur afin de résoudre tout problème de production en temps réel.

Un autre exemple est la façon dont la réalité assistée peut accélérer les chaînes de production, améliorer les flux de travail et offrir aux employés des formations sur le terrain. La recherche montre qu’après des sessions de formation ponctuelles, la productivité des employés augmente mais revient à son niveau précédent après 90 jours.

En utilisant les objets connectés, les employés peuvent recevoir une formation continue sur le terrain, les techniciens peuvent être encadrés en direct, dans un environnement réel, via un support vidéo direct et des instructions. À l’aide d’une solution de workflows numériques, les techniciens peuvent se référer à des checklists, à d’autres textes ou diagrammes via leurs lunettes connectées, tout en gardant leurs outils à portée de main à tout moment. Couplé à la solution Remote Expert, des techniciens plus expérimentés – sur site ou non – peuvent offrir une formation et des conseils sur la façon d’accomplir une tâche.

Le rapport Manufacturing the Future Workforce a montré comment des cours de formation continus et flexibles – qui peuvent être utilisés pour perfectionner et moderniser une main-d’œuvre existante – permettent une croissance plus régulière et plus durable de la confiance et de la productivité de la main-d’œuvre. Dans le monde de la fabrication, le temps c’est de l’argent, tout comme la qualité. Une formation et un soutien adéquats augmentent rapidement l’efficacité de la main-d’œuvre, non seulement sur place, mais aussi de travailleurs à distance qui, autrement, devraient se rendre au siège.

Ce ne sont que quelques exemples qui montrent comment les objets connectés vont participer à l’amélioration de la productivité au travail. L’impact de cette technologie est spécifique à chaque secteur, chaque entreprise et chaque rôle, mais il est aisé de voir son intérêt sur le lieu de travail. Ainsi, tandis que les employés apprécieront l’utilisation des appareils connectés et de la mobilité qui en découle, les entreprises bénéficieront quant à elles de processus rationalisés, d’une croissance accrue et de la capacité qu’ont les technologies portables pour l’implication de la main-d’œuvre du futur.

Par Philippe Azouyan, Directeur de la Succursale Française de Dynabook Europe GMBH.